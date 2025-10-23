Foto: Pexels

Mums paveicās! Rītdienas laikapstākļi, visticamāk, iepriecinās 0

LETA
15:01, 23. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Piektdiena Latvijā būs nedēļas siltākā diena, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

Gan naktī, gan dienā debesis klās mākoņi, vien vietām tās uz brīdi skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.

Naktī dažviet valstī gaidāma migla, kā arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra būs +5..+10 grādi.

Dienas gaitā daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, gaiss iesils līdz +10..+15 grādiem.

Rīgā darba nedēļas pēdējā diena būs pārsvarā mākoņaina, galvenokārt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs +9 grādi naktī un +14 grādi pēcpusdienā.

