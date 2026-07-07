“Mūsu bērni tiek kropļoti!” Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle 0
Latvijas Biznesa savienības priekšsēdētāja, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle TV24 apspriež dažus aspektus, kas saistīti ar modernās tehnoloģijas un sociālo tīklu ietekmi uz bērnu attīstību un sabiedrību.
Viņa norāda, ka nekontrolētā migrācija Eiropā ir radījusi sekas, piemēram, Francijā, kur ir pieauguša radikāla attieksme pret Izraeli, un Palestīnas atbalsts ir kļūdis daudz lielāks.
Egle arī norāda, ka mēs pilnībā nezinām, kādu saturu mūsu bērni skatās, un neapzināmies, kā viņi tiek “kropļoti” sociālajos tīkos. Viņa uzskata, ka ir svarīgi regulēt sociālo tīklu lietošanu noteiktā vecuma bērniem un ka bērni ir kļuvuši vardarbīgāki, piemēram, filmējot un neatpalīdzot viens otram kautiņos.
Elīna arī min, ka Latvijā ir daudz sveštautīgu cilvēku, kuri dzīvo savā ierastajā vidi, un ka mums ir jārunā ar saviem bērniem par to, ko viņi skatās un uzskata par patiesību, lai saprastu tos saturs un noskaņojums, kas tiek kultivēts sociālajos tīkos.