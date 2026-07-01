Timrots par autopilota “Teslām”: Vienīgais iemesls, kāpēc to nedarīt – mums būs kauns 0
Diskutējot TV24 raidījumā “Preses klubs” par autonomo jeb autopilota automašīnu ienākšanu Latvijā, producents un režisors Pauls Timrots pauda pārliecību, ka galvenā problēma nav pašas tehnoloģijas, bet gan valsts ceļu infrastruktūras kvalitāte. Pēc Timrota domām, viņš neredz pamatotus argumentus, kādēļ Latvijā nevajadzētu atļaut pārvietoties autopilota automašīnām.
“Es redzu vienu vienīgu iemeslu, kāpēc to nedarīt – mums būtu kauns. Jo tā “Tesla” taču iesprūdīs. Mums ir sūdīgi ceļa apzīmējumi, stulbas tās visas līnijas un tie ceļu remonti,” sacīja Timrots.
Viņš ironizēja, ka šādos apstākļos autonomās automašīnas vienkārši nespētu normāli orientēties uz Latvijas ceļiem. “Mašīna pēc trim kilometriem pateiks – te nevar nekur aizbraukt,” viņš piebilda.
Timrots uzskata, ka Latvija pat varētu kļūt par vienu no sarežģītākajām vietām, kur pārbaudīt šādas tehnoloģijas. “Latvija būtu viens no tādiem skarbākajiem poligoniem autopilota mašīnām,” viņš norādīja.
Vienlaikus Timrots uzsvēra, ka neredz pierādījumus tam, ka autonomās automašīnas satiksmē būtu bīstamākas par cilvēku vadītiem spēkratiem. “Nekāda statistika nerāda, ka tās varētu nošķilties biežāk vai apdraudēt mūsu pensionārus. Tāda nav,” sacīja raidījuma viesis.
Salīdzinot Latviju ar kaimiņvalstīm, viņš norādīja, ka galvenā atšķirība slēpjas tieši ceļu kvalitātē. “Salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, mums būs čābīgi – savilktas līnijas un kaut kādas dumjas zīmes, kuras tai nabaga mašīnai, kura visu lasa burtiski, vienkārši liks apstāties kaut kur Krasta ielas vidū,” skarbi izteicās Timrots.