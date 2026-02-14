“Atvērsim “Evikas kūkotavu” un vismaz piesaistīsim tūristus,” Petraviča komentē absurdo “Rail Baltica” projektu 0

“Rail Baltica” projekts un visas neskaidrības, kas ar to saistītas, jau sen ir nokaitinājušas lielu daļu sabiedrības. TV24 raidījumā “Ziņu top” to komentē Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un Eiropas lietu komisijas sekretāre, frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētājas vietniece, bijusī labklājības ministre Ramona Petraviča.

Petraviča uzklausījusi cilvēku idejas, un viena no tām, ko darīt uz pāļa Daugavā, ir atvērt kafejnīcu ar nosaukumu “Evikas kūkotava”, lai vismaz piesaistītu tūristus.

Tāpat viņa norāda, ka lieta ir nodota izskatīšanai tiesā, taču pelējums esot ticis jau līdz augšstāvam. Sadārdzinājums no 25% audzis līdz 160%.

Plašāk skaties video.

