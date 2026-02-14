“Galu galā, mēs esam ienaidnieki” – Zelenskis atklāj, ko teiktu Putinam aci pret aci 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pastāstījis, kā viņš iedomājas iespējamo tikšanos ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu un ko tieši vēlētos viņam pateikt.
“Runa nav par vēlmi skatīties viņam acīs. Kopumā mani neinteresē emocijas tikšanās laikā ar viņu. Mums ir jautājumi, kas saistīti ar Ukrainas teritoriju, un šobrīd neviens tos nespēj atrisināt. Dažādu valstu politika ļāva Putinam par to paust savu viedokli, okupējot zemes un attaisnojot savu rīcību. Pašlaik pret viņu fiziski karo tikai viena valsts – Ukraina,” viņš sacīja intervijā izdevumam The Atlantic.
Pēc Zelenska teiktā, saruna ar Putinu varētu būt vērsta tikai uz kara izbeigšanu.
Viņš arī atbildēja uz jautājumu, cik grūti viņam būtu šādas tikšanās laikā savaldīt emocijas.
“Kāpēc man būtu jābūt emocionālam vai, gluži pretēji, nejūtīgam? Kāda starpība? Mūsu mērķis ir izbeigt karu. Domāju, ka viņam var būt cits mērķis. Mēs to nezinām. Kara laikā mēs neesam tikušies. Visi centās kaut ko darīt, bet karš turpinās. Tāpēc, manuprāt, ir loģiski rīkot līderu tikšanos, kuri varētu apspriest vissarežģītākos jautājumus. Ar ko vēl es varu runāt par teritoriālajām problēmām?” sacīja Zelenskis.
Vienlaikus Ukrainas prezidents norādīja, ka viņš nedomā, ka kādai no pusēm patiešām ir reāla vēlme tikties.
“Galu galā, mēs esam ienaidnieki. Godīgi sakot, neviens nav paudis vēlmi to darīt. Bet šāda vēlme pastāv. Es domāju, ka tas ir pareizs lēmums – tikties un mēģināt izbeigt karu. Amerikāņi jautā, ko mēs domājam par šādas tikšanās ideju. Mēs teicām, ka to atbalstīsim. Mēs esam gatavi tikties jebkurā formātā, izņemot Maskavā vai Baltkrievijā,” viņš piebilda.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs jau vairākkārt paziņojis, ka jebkāda tikšanās starp Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski varot notikt tikai Maskavā.