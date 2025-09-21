“Nav racionālu argumentu…” Dombrava par sieviešu iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā 0
Diskusijas par sieviešu obligātu iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā raisa asas domstarpības. Saeimas deputāts (NA), Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja biedrs Jānis Dombrava TV24 raidījumā “Ziņu Top” uzsver, ka šāda ideja nav balstīta racionālos argumentos un Latvijai jau ir pietiekams skaits jauniešu – vīriešu, lai nodrošinātu nepieciešamo aizsardzības spēku gatavību.
“Es tieši raidījuma sākumā teicu, ka aizvadītos divus gadus ko valdība ir strādājusi ir faktiski zemē nomests laiks. Šis ir viens no piemēriem kur notiek pietiekami nevajadzīgas diskusijas par sieviešu obligātu iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā, kura nebalstās nekādos racionālos argumentos, izņemot progresīvajā ideoloģijā,” norādīja Dombrava.
Ļoti novērtējot dāmu iesaisti Nacionālajos bruņotajos spēkos, tas ir uz brīvprātības pamatiem. “Attiecībā par valsts aizsardzības dienestu, mums ir pietiekams skaits puišu attiecīgajā vecumā, lai nosegtu pilnībā. Gada laikā vienā vecuma grupā piedzimst aptuveni septiņi līdz astoņi tūkstoši puišu, valsts aizsardzības dienestā pagaidām tie skaitļi uz kuriem iet ir četri tūkstoši gadā. Tas nozīmē, ka pat visus puišus neiesauc, kas nav pareizi, jo visiem puišiem būtu jāiziet valsts aizsardzības dienests,” uzskata Dombrava.
Šajā situācijā tiem, kuri ir izgājuši valsts aizsardzības dienestu ir paredzēts, ka pēc šiem 11 mēnešiem, viņi piecus gadus ir rezerves karavīri ar pietiekami augstu gatavību, tā teikt, jābūt gataviem jebkurā brīdī doties un iesaistīties Nacionālo bruņoto spēku aktivitātēs, uzsvēra politiķis.
Par dāmām attiecīgajā vecumā, nu nebūtu pareizi, ka mēs viņām pasakām: “Jums ir obligāti jābūt gatavām piecus gadus vēl pēc valsts aizsardzības dienesta būt rezerves karavīriem.” Ņemot vērā, ka tas ir vecums, kurā ir jāveido ģimenes. “Es nedomāju, ka tur ir kaut kādi racionāli argumenti,” sacīja Dombrava.