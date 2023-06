Ieslodzītais Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs piektdien publiskojis fragmentus no sarakstes ar cietuma administrāciju, kuros viņš detalizēti apraksta savas sarkastiskās prasības, piemēram, saņemt pudeli kandžas, balalaiku un ķenguru, vēsta aģentūra LETA.

Cietuma amatpersonu atbildes Navaļnija sociālo mediju kontā, acīmredzot, publicējusi viņa komanda.

Visi Navaļnija lūgumi tika noraidīti, tai skaitā prasība pēc megafona, ko iedot cietumniekam blakus kamerā, “lai viņš varētu kliegt vēl skaļāk”, un lūgums piešķirt augstāko pakāpi karatē citam ieslodzītajam, kurš “ar kailām rokām nogalināja cilvēku.

Noraidīti tika arī Navaļnija lūgumi atļaut viņam iegādāties kandžu, tabaku cigarešu tīšanai, balalaiku un atļaut viņam kamerā turēt ķenguru. Navaļnijs norādīja, ka ieslodzītie var turēt mājdzīvnieku, ja cietuma administrācija to atļauj.

“Es turpināšu cīnīties par savām neatņemamajām tiesībām turēt ķenguru,” ar sarkasmu uzsvēra Navaļnijs, kurš svētdien atzīmēs savu 47.dzimšanas dienu. Navaļnija komanda ir aicinājusi rīkot protestus viņa atbalstam.

9. And here is the most important and egregious thing. I just can’t let this pass. According to the Internal Regulations, a convict is allowed to keep an animal with the permission of the administration.

I officially demanded to be issued a permit to keep an animal – a… pic.twitter.com/SxA9K4TWNS

— Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2023