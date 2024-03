Foto. Scanpix/NATIONAL CRIME AGENCY / AFP

"Nāves epidēmija" – notiek jaunu, nāvējošu narkotiku izplatīšanās. Tiesībsargi pilnīgi bezspēcīgi







Apvienotajā Karalistē un Īrijā pieaug nāvējoša, jauna sintētiskā opioīda pārdozēšanas gadījumu skaits, vietējās valsts organizācijas apgalvo, ka gatavojas “nāves epidēmijai”. Nitazeni — sintētiskais opioīds, kas ir vairāk nekā piecdesmit reižu spēcīgāks par heroīnu, — ir iekļuvis nelegālo narkotiku piegādes tīklos un jau ir saistīts ar simtiem nāves gadījumu, raksta britu tabloīds Metro.

Pirmo reizi nitazeni tika atklāts pulverī, kas tika konfiscēts kādā Veikfīldas taksometrā 2021. gada aprīlī, un kopš tā laika nitazeni tika atklāti kaņepēs, kreka kokaīnā, heroīnā un pat veipos.

Tie ir jauna veida īpaši spēcīgi opioīdi, kas var būt gandrīz desmitiem un simtiem reižu spēcīgāki par morfiju, raksta The Pharmaceutical Journal.

Viena no problēmām ar nitazeniem ir tā, ka tie tiek ļoti slikti uzraudzīti, un nāvējošā narkotiku deva ir tik maza, ka to nevar redzēt ar neapbruņotu aci, kas nozīmē, ka daudzi nezina, ka viņu izvēlētās narkotikas ir kopā ar šo vielu.

Miks Flemings ir bijušais narkomāns, kurš vada labdarības organizāciju Church on the Street, atklāj, ka ir redzējis, ka vairāk “smago” narkotiku lietotāju mirst no pārdozēšanas, kas, pēc viņa teiktā, ir satraucoši, jo šie narkotiku lietotāji ļoti labi zina, cik daudz viņiem jālieto, lai sasniegtu augstu līmeni. Esmu redzējis epidēmijas sākumu Birmingemā, Notingemā un citās Apvienotās Karalistes pilsētās.”

Daļa no kaitējuma mazināšanas ir naloksons – zāles, kas bez maksas ir pieejamas visā Apvienotajā Karalistē un kuras var nekavējoties novērst opioīdu pārdozēšanu. Neskatoties uz to vieglo lietošanu un pieejamību, daudzi joprojām nezina šīm par dzīvības glābšanas zālēm.

2023. gadā Skotija bija pirmā, kas ieviesa naloksonu kā daļu no policista standarta “komplektu” un apmācīja tos dzīvības glābšanā.

Opioīdu lietošana un pārdozēšana visā Apvienotajā Karalistē ir pieaugusi jau vairāk nekā desmit gadus — 2022. gadā 46% no 2261 nāves gadījumiem, kas saistīti ar saindēšanos ar narkotikām, bija saistīti ar opiātiem.

Un, tā kā heroīna krājumi visā pasaulē samazinās, jo opija ražotājvalstīs, piemēram, Afganistānā, trūkst magoņu ražas, narkotiku tirgotāji samazina piegādes, bet, lai padarītu tās spēcīgākas, tiek riskēts ar lietotāju ar dzīvībām.

Šonedēļ izdotajā paziņojumā britu Iekšlietu ministrija norādīja, ka piecpadsmit jauni sintētiskie opioīdi, no kuriem četrpadsmit ir nitazeni, tagad ir aizliegti kā A klases narkotikas. Maksimālais sods par A klases narkotiku turēšanu, izplatīšanu ir līdz septiņiem gadiem cietumā vai neierobežota apmēra naudas sods.