NBS majors Slaidiņš: Ukrainai Rietumu tanku ir par maz, jo sašautos pārāk ilgi remontē – tas neder!







“Ukrainai Rietumu tanku ir par maz, lai varētu veikt kaut kādas plašas uzbrukuma darbības. Sašautos pārāk ilgi remontē – tas neder! Tātad pārāk ilgi šis remonts tāpēc, ka ukraiņiem savas remonta bāzes nav, tanki ir jāvelk ārā uz Poliju vai Lietuvu, kur šos “Leopardus” remontē, un tas ir laiks,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, atsaucoties uz “Defence Express” publiskoto informāciju par tankiem Ukrainā.

“Turklāt tie paši ukraiņu karavīri mēģina tos tankus remontēt un bieži vien izdara lielāku ļaunumu, nekā ir vajadzīgs, mēģinot to paši darīt. Viņi pieraduši pie krievu tehnikas, kur var ar lauzni un āmuru [remontēt], tad Rietumu tankiem tas, protams, neder,” pastāstīja Slaidiņš. “Un Rietumi nespēj saražot tik daudz, cik ir nepieciešams kaujas laukā,” piebilda viņš.

Tāpat “Defence Express” esot apzinājuši, kurās vēl valstīs atrodas padomju laikā ražotie tanki.

“Un ir jautājums – vai Ukraina var tos iegūt? Ir vēl maz valstu, no kurienes ukraiņi tos varētu iepirkt. Pirmā ir Maroka, tur ir 20 tanki “T-72B” modifikācija. Amerikāņi pagājušajā gadā vai pat aizpagājušā gada beigās izpirka no Marokas un Ukraina tos ieguva. Tātad šeit skaitlis nav daudz,” norādīja NBS majors Slaidiņš.

“Alžīra – tur ir pietiekami daudz šo padomju ražojumu tanku, dažādu modifikāciju tanki, ieskaitot arī krievu jaunos “T-90” tankus, bet Alžīra joprojām sadarbojas ar Krievijas Federāciju, ta kā tur var atmest…Kongo – tur laikam šie 100 tanki ir tikai “uz papīra”, nav pat nosauktas markas. Kuveitā ir ap 100 tankiem “T-72”. Kuveita caur Horvātiju varētu nodot Ukrainai šo tanku modifikāciju “M-84″. Tas ir tāds reālākais scenārijs šobrīd,” zināja stāstīt Slaidiņš, atsaucoties uz “Defence Express”.

Savukārt Kiprai esot 82 tanki “T-80”, taču pašlaik ir maz ticams, ka viņi tos nodotu Ukrainai. “Jo pēc “Hamās” un Izraēlas konflikta viņi tagad nedos neko. Tā vismaz tika pasniegts…Jā, nu, Pakistāna – tur ir 315 Ukrainas ražojuma “T-80″ tanku. Pagājušajā gadā bija sarunas par 40 tanku atpirkšanu, bet tas palika tikai sarunu līmenī. Indija – tur ir vislielākais skaits, bet ir skaidrs, ka Indija sadarbojas ar Krieviju, lai gan parādījās ziņa, ka Indija vispār grib atteikties pirkt no krieviem bruņojumu, bet šobrīd maz ticams, ka no Indijas varēs iegūt tankus,” pauda Slaidiņš.

Kā TV24 raidījumā demonstrēja grafikā Slaidiņš, tad Indijā esot 2500 “T-72” tanki, 1200 “T-90S” tanki un 1300 “T-90” tanki.

Vēl runājot par tankiem, NBS majors TV24 raidījumā uzsvēra, ka tie var būt novecojuši vai arī nē, tomēr “tanks kā galvenais uzbrukuma ierocis ir un paliek”. Pie tā tad arī jāpieturas, ja tehnika neko jaunu un labāku nav devusi. “Redzam prettanku ieroču efektivitāti, tas nozīmē, ka tankiem ir viens izaicinājums. Viņiem ir jānodrošina spēcīgāka bruņa – papildus aizsardzība. Mēs redzam, ka arī droni var izvest no ierindas modernu kaujas tanku. Jādomā…Tas ir lielākais izaicinājums. Otrajā pasaules karā, piemēram, lai sašautu tanku tuvcīņā, nu, tur bija vajadzīgas dzelzs faberžē, lai tu viņam pielīstu un iznīcinātu! Šobrīd šī tehnika tomēr ir attīstīta,” skaidroja Slaidiņš.

Turpināt skaidrot par tanku kvalitāti mūsdienās, tad NBS majors uzsvēra: “Ja mēs runājam par Rietumu tankiem, tad tam pašam “Abram” tankam – tas termāli redz pa kilometru, ka tur zaķi krūmos mīcās, teiksim…Tā nav problēma! Bruņa šobrīd ir tas galvenais.”

No kurām valstīm tomēr Ukraina varētu dabūt sev tankus, kurus uzskaitīja NBS majors? Uz to Slaidiņš atteica, ka vienīgais variants ir Kuveitas un Horvātijas padomju laikā ražotie tanki. “Bet bez tankiem neiztiks uzbrukumā noteikti,” norādīja Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, stāstot par to, kur Ukraina vēl savā rīcībā varētu dabūt padomju laikā ražotos tankus, lai cīnītos pret Krieviju.