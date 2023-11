Situācija ir vienkārši kritiska. Rajevs atklāj baisu proporciju, cik militārā bruņojuma mēnesī ukraiņiem iedod Rietumi un cik sev sagādā krievi Ieteikt







Kara tehnikas piegādes, munīcijas piegādes – pievienotajā video skatāmas ilustrācijas divām diagrammām, ko sagatavojis Igors Rajevs, NBS rezerves pulkvedis. “Viena ir no Forbs , ko viņi paņēmuši no ukraiņu sagatavotās versijas. Tajā redzam bruņutehnikas piegādes Ukrainas armijai un artilērijas vienību piegādes pa mēnešiem, sākot no kara sākuma.”

Ko mēs šeit redzam, jautā pulkvedis TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”? “Kara sākumā mēs redzam būtisku palīdzību, sākās Ramšteinas pasākumi. Diemžēl to, ko redzam tālāk, viss iet uz leju. Piemēram, skaidrs ir viens, ar artilēriju un tehniku Ukrainas armijai palīdzība ir ļoti vajadzīga, turklāt pietiekošā daudzumā.”

Diagrammā parādīts, cik daudz tehnikas ukraiņi saņem no Rietumiem ik mēnesi un cik daudz krievu armija saražo sev jaunu tehniku. Rajevs skaidro, ka jauns ir arī atjaunots, nav tā, ka visi tanki ir saražoti no jauna, tik lielas kapacitātes Krievijai nav, bet viņiem ir remonta rūpnīcas, kur tankus un citu tehniku no glabātuvēm atjauno.

“Ukraiņi nupat mēnesī saņēma 28 tankus, krievi saņēma vairāk nekā 100; kaujas mašīnas 35 pret 100; artilērija – pašgājējhaubicas Ukraina saņēma 7, krievi – vairāk nekā 50; velkamo artilēriju ukraiņiem – 13, krieviem diemžēl – daudz,” uzskaita pulkvedis. Ja skaita raķešu sistēmas, tad ukraiņi šogad nav saņēmuši itin neko, – cik bija, tik bija pagājušajā gadā.

“Neizskatās labi, tāpēc mēģinu katrā raidījumā pateikt, ka šīs te Rietumu piegādes ir ārkārtīgi svarīgas, jo Ukrainai savas ražotnes nav, tā ir iznīcināta – viņiem darbojas tikai remonta rūpnīcas.”

Vēl viena kritiska lieta ir raķetes un lādiņi, saka Rajevs, norādot uz sabiedroto apņemšanos, proti,

ES kopā ar Lielbritāniju kara laikā ir iedevušas pusmiljonu lādiņu, bet Krievija saražojusi sev divus miljonus. Ja tam vēl klāt nāk trīs miljoni no Ziemeļkorejas un 300 000 no Irānas, tad tendence Ukrainas labā ir negatīva.























































