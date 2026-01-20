“Tie ir cilvēki, kuriem mēs uzticam savus bērnus, bet sakām – še tev minimālā alga,” Vanaga par bērnudārza auklīšu atalgojuma neatbilstību pienākumiem 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības piekšsēdētāja, pievērsās pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu jeb auklīšu atalgojuma un pienākumu nesamērības jautājumam.
Viņa uzsver, ka, lai gan šie darbinieki tiek dēvēti par tehniskajiem darbiniekiem, normatīvie akti paredz, ka viņiem ir jāiesaistās ļoti lielā mērā arī pedagoģiskajos procesos. Vanaga norāda, ka lielākā daļa skolotāju palīgu saņem minimālo algu, neskatoties uz to, ka arī viņi rūpējas par bērnu izglītību un ikdienas attīstību.
“Mēs esam arī runājuši, ka nacionālā līmenī būtu jāpārņem, vismaz pakāpeniski, pirmsskolas pedagogu darbu samaksu uz valsts budžetu – tad pašvaldībām atbrīvotos nauda un viņi varētu maksāt vairāk šiem skolotāju palīgiem,” norādīja Vanaga.
Viņa uzsver, ka ir nepieciešams risināt jautājumu par auklīšu algas atbilstību noteiktajiem pienākumiem: “Tie ir cilvēki, kuriem mēs uzticam savus bērnus, kas ir visdārgākais, un viņiem ir jārūpējas par viņu izglītību, par viņu emocionālo, fizisko drošību, šis pedagoģiskais, kur ir visas metode, saturs, jo audzinātāju jau arī trūkst, bet mēs viņiem sakām – še tev minimālā alga.”