Covid-19 vakcīna. Foto: REUTERS/SCANPIX

Neizskaidrojamas sāpes? Tas varētu būt garais Covid-19







Jauni pētījumi atklāj, ka sāpes ir visizplatītākais simptoms cilvēkiem, kas sirgst ar tā saukto garo COVID-19. Šis atklājums tika publicēts 28. augustā žurnālā “Journal of the Royal Society of Medicine Open”. Fiziskās sāpes tika identificētas kā biežākas nekā neiropsiholoģiskas problēmas, nogurums un elpas trūkums, vēsta “Health”.

