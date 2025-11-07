Foto. pexel.com/Deane Baya

5 “bezgaļas” pārtikas produkti, kas satur vairāk dzelzs nekā labākie steiki 0

LA.LV
15:22, 7. novembris 2025
Veselam Uzturs

Dzelzs ir vitāli svarīga uzturviela, kas nepieciešama skābekļa transportēšanai organismā un hemoglobīna veidošanai asinīs. Tomēr aptuveni trešdaļa sabiedrības cieš no dzelzs deficīta.

Dzelzi var uzņemt gan no dzīvnieku izcelsmes produktiem, piemēram, gaļas, gan no augļiem un dārzeņiem. Augu izcelsmes dzelzs, kas pazīstama kā nehēma dzelzs, organismā uzsūcas mazāk efektīvi nekā hēma dzelzs no gaļas.

Lai uzlabotu nehēma dzelzs uzsūkšanos, ieteicams to kombinēt ar C vitamīnu saturošiem produktiem, piemēram, citrusaugļiem. Tas ir ne tikai veselīgi, bet arī piešķir ēdienam papildu garšu un aromātu.

Lai iepazītos ar labākajiem vegāniskajiem dzelzs avotiem, kas piedāvā ne tikai dzelzi, bet arī citas veselībai noderīgas uzturvielas un izcilu garšu, turpini lasīt šo rakstu tālāk.

