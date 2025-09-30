Nemiro par satraucošo Latvijas iedzīvotāju nabadzību: “Tas ir ārkārtīgi liels skaitlis…” 0

LA.LV
0:19, 30. septembris 2025
Ziņas Ekonomika

“Swedbank” dati liecina, ka teju pusei jeb 46% Latvijas iedzīvotāju nav nedz paraduma regulāri uzkrāt, nedz ir atlikta kāda naudas summa neparedzētiem gadījumiem. Uzkrājums vismaz trīs mēnešalgu apmērā neparedzētiem gadījumiem jeb tā saucamais “drošības spilvens” ir 20% “Swedbank” klientu. Aktīvākie krājēji ir Rīgā un Vidzemē (22%), kam seko Latgale un Sēlija, kur drošības spilvenu sev ir sarūpējuši 18% cilvēku, bet Zemgalē un Kurzemē – 17% cilvēku.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Tie ne tikai neuzsūcas organismā, bet arī bojā miega kvalitāti: trīs vitamīni, kurus noteikti nevajadzētu lietot pirms gulētiešanas
Kļūst skaidrs, kas lika Trampam mainīt savu attieksmi pret Ukrainu: viņam ir jauns uzbrukuma plāns
Kokteilis
Pētījumā atklāts vidējais laiks, cik ilgi vīrietis var izturēt gultā atkarībā no vecuma
Lasīt citas ziņas

Kā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Ralfs Nemiro, jurists un Latvijas Ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstības asociācijas valdes priekšsēdētājs, 46% ir ārkārtīgi liels skaitlis.

Nemiro arī kritizēja ierēdniecības atalgojumu, kas dažos gadījumos pārsniedz saprāta robežas, kā arī norādīja uz reģionālo nevienlīdzību – dzīves līmenis Rīgā un Vidzemē ir augstāks, savukārt Latgalē tradicionāli iet grūtāk.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Paļaušanās uz gudro palīgsistēmu gandrīz maksā dzīvību: autovadītājs Rīgā izraisa avāriju, ļaujot mašīnai pašai braukt
“Esmu ļoti apmierināts.” Paralimpietis Aigars Apinis izcīna zelta medaļu Pasaules čempionātā Indijā
VIDEO. “Nekad mūžā neesmu tādu redzējis…” Latvieši ceļa malā sastopas ar laisku lāci

“Šis ir tāds ekonomiski makroekonomisks rādītājs. Faktiski – iedzīvotāji dzīvo “no rokas mutē”, proti, alga pietiek tikai tam, lai iztērētu. Vēl viens rādītājs, kas būtu jāpieliek klāt, tas ir mikrokredītu kāpums. Un tas, kas ir ļoti bīstami, tas ir parādu jūgs, protams. Līdz ar to – tajā brīdī, kad šiem 46% cilvēku nepietiek ar atalgojumu, diemžēl nākas izmantot kādu ātru risinājumu. Un kas tad ir ātrs? Tas ir tur, kur ir lamatas, un lamatas ir ātrais kredīts,” sacīja Nemiro.

Viņš secina, ka šādi dati apliecina Latvijas kopējās nabadzības problēmu un nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju finansiālo drošību.

“46%, manuprāt, ir ārkārtīgi liels skaitlis, un tas parāda Latvijas kopējo nabadzību.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Gandrīz puse Latvijas senioru dzīvo uz nabadzības sliekšņa – kā to mainīt?
TV24
Māris Gailis: Katru dienu es gāju uz skolu formas tērpā. Tagad, kad to atcēla, – tas ir “pilnīgs idiotisms”!
TV24
Gatis Galviņš: “Ja valsts tev nevar palīdzēt iedot starta kapitālu, tu jau nekad neizrausies! Tu aiziesi uz veikalu un paņemsi bamslīti…”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.