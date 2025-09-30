Nemiro par satraucošo Latvijas iedzīvotāju nabadzību: “Tas ir ārkārtīgi liels skaitlis…” 0
“Swedbank” dati liecina, ka teju pusei jeb 46% Latvijas iedzīvotāju nav nedz paraduma regulāri uzkrāt, nedz ir atlikta kāda naudas summa neparedzētiem gadījumiem. Uzkrājums vismaz trīs mēnešalgu apmērā neparedzētiem gadījumiem jeb tā saucamais “drošības spilvens” ir 20% “Swedbank” klientu. Aktīvākie krājēji ir Rīgā un Vidzemē (22%), kam seko Latgale un Sēlija, kur drošības spilvenu sev ir sarūpējuši 18% cilvēku, bet Zemgalē un Kurzemē – 17% cilvēku.
Kā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Ralfs Nemiro, jurists un Latvijas Ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstības asociācijas valdes priekšsēdētājs, 46% ir ārkārtīgi liels skaitlis.
Nemiro arī kritizēja ierēdniecības atalgojumu, kas dažos gadījumos pārsniedz saprāta robežas, kā arī norādīja uz reģionālo nevienlīdzību – dzīves līmenis Rīgā un Vidzemē ir augstāks, savukārt Latgalē tradicionāli iet grūtāk.
“Šis ir tāds ekonomiski makroekonomisks rādītājs. Faktiski – iedzīvotāji dzīvo “no rokas mutē”, proti, alga pietiek tikai tam, lai iztērētu. Vēl viens rādītājs, kas būtu jāpieliek klāt, tas ir mikrokredītu kāpums. Un tas, kas ir ļoti bīstami, tas ir parādu jūgs, protams. Līdz ar to – tajā brīdī, kad šiem 46% cilvēku nepietiek ar atalgojumu, diemžēl nākas izmantot kādu ātru risinājumu. Un kas tad ir ātrs? Tas ir tur, kur ir lamatas, un lamatas ir ātrais kredīts,” sacīja Nemiro.
Viņš secina, ka šādi dati apliecina Latvijas kopējās nabadzības problēmu un nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju finansiālo drošību.
“46%, manuprāt, ir ārkārtīgi liels skaitlis, un tas parāda Latvijas kopējo nabadzību.”