VIDEO. Sliktas dzīves izvēles: jenots ielaužas veikalā, izdzer viskiju un aizmieg uz tualetes grīdas 0
ASV Virdžīnijas alkohola veikalā noticis neparasts incidents tumsas aizsegā: maskotais ielaušanās vaininieks bija… jenots.
Agrā sestdienas rītā dzīvnieks iekļuvis slēgtajā veikalā, devies tieši pie apakšējā plaukta, kur glabājās viskijs, un izraisījis īstu postu. Pudelēm plīstot, uz grīdas sakrājās alkohola peļķes, bet no griestiem nogāzās izlauzts paneļa gabals.
Kad veikala darbiniece ieradās darbā, viņa tualetē atrada jenotu, kurš pēc sava dzerstiņa bezspēcīgi gulēja uz tualetes grīdas.
Hanoveras apgabala Dzīvnieku aizsardzības un patversmes dienests atzina, ka kolēģe Samanta Mārtina ar ielaušanās incidentu tikusi galā izcili, un paziņoja, ka jenots jau ir atskurbis.
“Pēc pāris stundu miega un bez jebkādām traumām (ja neskaita iespējamo paģiru un apšaubāmās dzīves izvēles) viņu droši palaidām atpakaļ savvaļā. Cerams, viņš sapratis, ka ielaušanās nav risinājums,” teikts dienesta paziņojumā.
Dzīvnieku kontroles darbiniece Mārtina atzina, ka pret jenotiem izjūt pat zināmas simpātijas: “Tie ir smieklīgi radījumi. Viņš vienkārši izkrita cauri griestu plāksnei un nodevās pilnīgam neprātam – dzēra visu pēc kārtas.”