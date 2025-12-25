VIDEO. Sliktas dzīves izvēles: jenots ielaužas veikalā, izdzer viskiju un aizmieg uz tualetes grīdas 0

LA.LV
23:02, 25. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV Virdžīnijas alkohola veikalā noticis neparasts incidents tumsas aizsegā: maskotais ielaušanās vaininieks bija… jenots.

Kokteilis
Mūsdienās daudzi pat nav dzirdējuši par šiem PSRS laiku mācību priekšmetiem: 7 aizmirstas “disciplīnas”
Kokteilis
FOTO. 5 latviešu Merilinas Monro: sievietes, kurām piemīt skaistuma ikonas šarms. Dažas pat ir bīstami līdzīgas
Atvadāmies no leģendas: 85 gadu vecumā miris olimpiskais čempions Bondarčuks
Lasīt citas ziņas

Agrā sestdienas rītā dzīvnieks iekļuvis slēgtajā veikalā, devies tieši pie apakšējā plaukta, kur glabājās viskijs, un izraisījis īstu postu. Pudelēm plīstot, uz grīdas sakrājās alkohola peļķes, bet no griestiem nogāzās izlauzts paneļa gabals.

Kad veikala darbiniece ieradās darbā, viņa tualetē atrada jenotu, kurš pēc sava dzerstiņa bezspēcīgi gulēja uz tualetes grīdas.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas, ko mēs saucam par kvotām, īstajā dzīvē ir izsmiekls.” Atklāts stāsts par cīņu ar Latvijas medicīnas sistēmu
Pāvests mudina pasauli lūgt, lai Zelenskis un Putins atrastu drosmi miera sarunām
Latvijā izsludināts oranžais brīdinājums par stipru vēju – iespējami postījumi

Hanoveras apgabala Dzīvnieku aizsardzības un patversmes dienests atzina, ka kolēģe Samanta Mārtina ar ielaušanās incidentu tikusi galā izcili, un paziņoja, ka jenots jau ir atskurbis.

“Pēc pāris stundu miega un bez jebkādām traumām (ja neskaita iespējamo paģiru un apšaubāmās dzīves izvēles) viņu droši palaidām atpakaļ savvaļā. Cerams, viņš sapratis, ka ielaušanās nav risinājums,” teikts dienesta paziņojumā.

Dzīvnieku kontroles darbiniece Mārtina atzina, ka pret jenotiem izjūt pat zināmas simpātijas: “Tie ir smieklīgi radījumi. Viņš vienkārši izkrita cauri griestu plāksnei un nodevās pilnīgam neprātam – dzēra visu pēc kārtas.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Vai zini, kurā valstī atrodas pasaulē augstākā dzīvā Ziemassvētku eglīte?
VIDEO. Šiem diviem dāvanu vietā jānes žagari! Ziemassvētku vecīši sakaujas lielveikalā
Kokteilis
VIDEO. “Esam ļoti paredzama tauta.” Katrīni Vasiļevsku pārsteidz redzētais veikalā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.