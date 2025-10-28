Netālu no Igaunijas armijas bāzes sabiedroto spēki notriekuši dronu 8
Netālu no Rēdo militārās bāzes Igaunijas dienvidos 17. oktobrī fiksēti divi nezināmas izcelsmes bezpilota lidaparāti, no kuriem vienu notrieca sabiedroto spēki, vēsta laikraksts “Postimees”.
Igaunijas Aizsardzības spēku ģenerālštāba preses pārstāve Līsa Vaksmane “Postimees” stāstīja, ka sabiedroto spēki 17. oktobrī plkst. 16.30 atklāja netālu no 2. Kājnieku brigādes bāzes lidojošus dronus. Vienu no tiem notrieca ar pretdronu ieroci.
Kā teica Vaksmane, Igaunijas armija un Policijas un robežsardzes departaments mēģināja atrast notriekto dronu, taču to neatrada vietā, kur tam vajadzētu būt nokritušam.
“Aizsardzības spēki detalizētāk nekomentē ar drošību saistītus incidentus,” viņa uzsvēra.
Rēdo bāzē ir dislocēti ASV karavīri.
Baltijas valstīs bijuši vairāki incidenti, kad to gaisa telpā ielido droni no Baltkrievijas vai Krievijas, radot bažas par drošības riskiem.