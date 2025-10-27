Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Foto: Evija Trifanova/LETA

“Tas, kas notika, nedrīkstēja notikt.” Rinkēvičs pirmo reizi publiski komentē trīs suņu slepkavību Bauskas pusē 0

LA.LV
14:20, 27. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Jau iepriekš vēstījām, ka pirms divām nedēļām Bauskas pusē norisinājums traģisks notikums, kura laikā tika nošauti zīmola “Modra olas” īpašnieka Modra Konovalova 3 suņi. Tieši šis notikums izraisījis plašas diskusijas sabiedrības vidū par dzīvnieku aizsardzību un agresijas līmeni Latvijā.

TV3 raidījumā “900 sekundes” Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvēra, ka šis gadījums izgaismo nopietnas problēmas sabiedrības attieksmē un savstarpējās attiecībās.

“Tas, kas notika, nedrīkstēja notikt. Un tam arī nevajadzēja notikt. Bet notikušais parāda, cik ļoti liela agresija mūsu sabiedrībā šobrīd ir visās jomās. Pret dzīvniekiem, savstarpēji,” sacīja Valsts prezidents.

Rinkēvičs raidījumā atzīst, ka rūpīgi seko līdzi notikumu attīstībai, un pēc traģisko ziņu parādīšanās viņa padomnieki sazinājušies gan ar suņu īpašnieku Modri, gan ar Bauskas pašvaldību, lai noskaidrotu situāciju.

Prezidents uzsvēra, ka ir nepieciešama objektīva un skaidra izmeklēšana, un atbildīgajiem par notikušo ir jāsaņem atbilstošs sods. Viņš aicina sabiedrību apstāties un pārdomāt savu uzvedību ikdienā, gan attiecībās ar dzīvniekiem, gan vienam ar otru.

“Mums kā sabiedrībai ir mazliet jāapstājas un jāpadomā, ko mēs dažreiz darām ikdienā, ko mēs rakstām un kā mēs uzvedamies,” sacīja Rinkēvičs.

Prezidents arī pauda atbalstu iespējamām izmaiņām likos, kas paredzētu stingrākus noteikumus gan dzīvnieku aizsardzības jomā, gan attiecībā uz ieroču glabāšanu un lietošanu.

