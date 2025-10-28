Kampaņa “Nāvīgi stilīgi” – sākas laiks, kad uz ceļiem iet bojā visvairāk cilvēku bez atstarotājiem 0
Lai uzlabotu neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku – gājēju un velobraucēju – drošību, šodien, 28. oktobrī, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) uzsāk kampaņu “Nāvīgi stilīgi”.
Sākoties rudenim un iestājoties tumšajam laikam, uz Latvijas ceļiem pieaug negadījumu skaits, kuros cieš vai iet bojā gājēji un velosipēdisti. Statistika ir satraucoša – pērn dzīvību zaudēja 33 cilvēki, un līdzīga tendence turpinās arī šogad: līdz oktobra izskaņai bojā gājuši jau 30 gājēji.
CSDD aicina gājējus un velobraucējus parūpēties par savu redzamību uz ceļa, it īpaši diennakts tumšajā laikā.
Statistika liecina, ka gājējiem bīstamākie mēneši ir no oktobra līdz janvārim. Pirms gada divu mēnešu laikā – decembrī un janvārī – dzīvību zaudēja 18 cilvēki, pārsvarā vecumā no 50 līdz 60 gadiem. Smagi ievainotie visbiežāk ir 40–50 gadu vecumā. Gada tumšākajos mēnešos (2024. gada oktobris – decembris) katru nedēļu iet bojā viens gājējs.
Ik dienu viens vai divi gājēji un velosipēdisti gūst traumas sadursmēs ar auto. Galvenie traģēdiju cēloņi – tumšs apģērbs, atstarojošu elementu trūkums un pārvietošanās pa ceļa nomali, vietās, kur nav gājēju ceļu.
Kā norāda CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks: “Gada tumšākajos mēnešos sadursmēs ar auto katru dienu cilvēki gūst traumas un katru nedēļu kāds iet bojā. 70 % no gājējiem letālo ceļu satiksmes negadījumu notiek tumsā vai krēslā. Tāpēc mums visiem jāatceras par savu pamanāmību uz ceļa – ja esi saredzams, tad paliec dzīvs! Cilvēkiem jāsaprot, ka būt redzamam nenozīmē atteikties no stila, bet gan būt drošam, apzinīgam un dzīvam, nevis “nāvīgi stilīgam” – tādam, ko nepamana. Šī kampaņa atgādina, ka redzamība ir gājēju, velosipēdistu un autovadītāju kopīga atbildība. Tumsa un gājējs tumšā apģērbā, kurš iet pa ceļa nomali bieži vien ir nāvējoša kombinācija, un tikai mēs visi kopā varam mainīt šo drūmo statistiku.”
Drošības padomi gājējiem un autovadītājiem
CSDD uzsver, – gājējiem un velobraucējiem tumšajā laikā ir jānēsā atstarojošs apģērbs, veste vai cits labi pamanāms atstarojošs elements. Kā skaidro CSDD drošības eksperts Oskars Irbītis: “Bez gaismu atstarojošas vestes vai cita veida atstarotājiem gājēju autovadītājs uz ceļa pamana tikai 25–40 metru attālumā. Braucot ar ātrumu 90 km/h, šo attālumu viņš veic vien pāris sekundēs, kas ir pārāk īss laiks, lai paspētu reaģēt un apbraukt gājēju. Atstarojošās vestes cilvēku padara piecas līdz desmit reizes pamanāmāku, – tas ļauj autovadītājam savlaicīgi nobremzēt un gājēju apbraukt.”
Tāpat gājēji aicināti šķērsot ielu tikai tam paredzētās vietās un neskriet pāri ielai. Pārvietojoties pa ceļa braucamo daļu, ir jāiet pretī transportlīdzekļu plūsmai, nevis ar muguru pret to. Tādējādi arī pats gājējs var censties izvairīties no pretī braucošajiem auto. Ja ir jāmēro ceļš pa braucamās daļas malu, nedrīkst lietot austiņas vai mobilo telefonu, kas neļauj pilnībā koncentrēties uz satiksmi.
Savukārt autovadītājiem tumsā ir jāsamazina braukšanas ātrums, īpaši pie gājēju pārejām, apdzīvotu vietu tuvumā un sabiedrisko transporta pieturvietās. Tāpat jāpārliecinās, ka transportlīdzekļu apgaismojums un logu tīrītāji ir darba kārtībā.