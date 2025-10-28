Ķirbju biezzupas ar kokosriekstu pienu recepte – silta un krēmīga rudens zupa 0
Tie, kuri domā, ka neēd ķirbi, kļūdās. Maiga, mazliet pikanta, zīdaina garša, ko papildina kokosriekstu piens, kazas siers un ķirbju sēkliņas. Visēdāji var pievienot garneles, kas ceptas ķiplokos ar ingveru, čili, sāli, melnajiem pipariem un apslaucītas ar apelsīnu sulu.
Sastāvdaļas:
1kg riekstu ķirbja;
40 g sviesta;
2 ķiploka daiviņas;
čili pārslas;
sāls;
melnie pipari;
250-300 ml dārzeņu buljona;
200 ml kokosriekstu piena;
2 rozmarīna zariņi;
100 g kazas siera;
15 g grauzdētu ciedru riekstu;
20 g grauzdētu ķirbju sēklu.
Pagatavošana:
- Uzkarsē cepeškrāsni līdz 230 ºC temperatūrai. Nomizo ķirbi, sagriež nelielos gabalos. Liek pannā, sakapā ķiplokus un pārber pāri ķirbim, liek sviesta piciņas, pārkaisa čili, sāli, melnos piparus. Uzliek rozmarīna zariņus. Liek cepties 15–20 minūtes. Var apmaisīt.
- Ķirbi liek katlā, izlasa ārā rozmarīna zariņus, pielej buljonu vai ūdeni ar buljona kubiņu. Ļauj mazliet paburbuļot. Kad ķirbis sāk jukt ārā, pievieno kokosriekstu pienu.
- Zupu sablendē. Liek atpakaļ katlā un uzkarsē, pagaršo, ja nepieciešams, pievieno sāli, čili, melnos piparus.
- Biezzupu pasniedz ar drupinātu kazas sieru, balzametiķa krēmu, ķirbju sēkliņām, ciedru riekstiem un maizes grauzdiņiem.
Lai labi garšo!