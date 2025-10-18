Foto: Lika Mostova/SHUTTERSTOCK

Kad pamazām iet uz beigām svaigie dārzeņi un augļi, laiks sākt tukšot burciņas un ķerties pie kraukšķīgajiem marinētajiem gurķīšiem. Tāpēc aktuāls varētu būt arī jautājums, cik ilgi ledusskapī drīkst uzglabāt atvērtu gurķu burku?

Ja atvērta gurķu burciņa stāv ledusskapī, tā viegli var nonākt aizmirstībā – taču cik ilgi gurķi patiešām saglabā svaigumu? Ar vienkāršiem testiem – ar aci, degunu un roku iespējams uzreiz noteikt, vai produkts joprojām droši lietojams.

Neatvērtas marinētas gurķu burciņas ledusskapī var glabāt vairākus gadus, taču, tiklīdz burciņa ir atvērta, gurķi parasti saglabājas vienu līdz divas nedēļas, ja tie tiek glabāti ledusskapī un tiek ievēroti pareizi nosacījumi.

Svarīgi ir neņemt gurķus ārā no burkas ar rokām — labāk izmantot dakšiņu, lai mazinātu baktēriju iekļūšanu burkā.

Tāpat, ja atvērta burka ledusskapī stāvējusi jau ilgāku laiku ieteicams novērtēt, vai gurķi ir sarāvušies vai citādi mainījuši izskatu, vai marinādes šķidrums nav kļuvis duļķains, vai zem vāciņa nav izveidojies pelējums.

Uz etiķetes vai vāciņa pierakstiet datumu, kad burciņu atvērāt. Ja kopš tā brīža pagājušas vairāk nekā 7–14 dienas, esiet uzmanīgi, gurķus iekļaujot ēdienkartē. Pirms baudīšanas novērtējiet, vai tie joprojām ir labā kvalitātē.

