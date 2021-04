Kāpēc neapmaksā pirmo slimības dienu?

Foto: Ea March/SHUTTERSTOCK

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Kāpēc netiek maksāts slimības pabalsts par pirmo slimības dienu? Ar ko atšķiras slima bērna kopšana no paša slimošanas? Kāpēc vienā gadījumā valsts maksā slimības pabalstu no pirmās dienas, bet otrā darba devējs var maksāt tikai no otrās?” – jautā Anda Ilūkstē.

Lai “nesūtītu paslimot”

Labklājības ministrijas (LM) Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Inese Upīte skaidro, ka normatīvajā regulējumā noteiktajam pienākumam darba devējam apmaksāt darbnespējas lapu 10 dienu periodā ir vairāki apsvērumi: “Pirmkārt, tā ir papildu motivācija rūpēties par darbinieku veselību un darba apstākļiem. Otrkārt, valsts parasti vēlas samazināt izdevumus sociālajai aizsardzībai, lai tie neradītu pārmērīgu slogu nodokļu maksātājiem. Treškārt, valstij nav nepieciešams uzturēt sistēmu daudzu nelielu darbnespējas gadījumu kontrolei, jo, apmaksājot pirmās darbnespējas dienas, darba devēji ir mazāk ieinteresēti izmantot situāciju savās interesēs (piemēram, darbinieku “aizsūtot paslimot” dīkstāves gadījumā). Tieši pretēji – darba devēji un to organizācijas ir ieinteresētas un aktīvi piedalās cīņā pret negodprātīgu darbnespējas lapu izmantošanu.”

Izvērtējot citu valstu pieredzi, esot redzams, ka darba devēju apmaksāto darbnespējas dienu skaits svārstās no 2 līdz 5 dienām (Lietuva, Bulgārija, Igaunija) līdz mēnesim un vairāk (Polija, Itālija, Somija, Nīderlande).

Pirmā diena – izvērtēšanai

LM pārstāve norāda, ka slima bērna kopšanas gadījumā slimības pabalsta izmaksas nosacījumi noteikti atšķirīgi, jo ņemts vērā normatīvais regulējums bērnu tiesību aizsardzībā – bērnu līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt vienu bez pieaugušā klātbūtnes (slima bērna gadījumā ir pieņēmums, ka tie ir 14 gadi, līdz kuriem bērnam nepieciešama vecāka klātbūtne). Turklāt šajā gadījumā arī neesot runas par darba devēja atbildību par darbiniekam drošas darba vides nodrošināšanu.

Tam, kāpēc netiek apmaksāta pirmā slimības diena, varētu būt divi pamatojumi, piebilst LM pārstāve. Pirmkārt, nemotivēt uz vienas dienas darbnespēju darbinieku, otrkārt, pirmajā darbnespējas dienā darbinieks, iespējams, vēl īsti nezina, vai patiešām tā ir saslimšana vai tikai īslaicīga slikta pašsajūta. Šāda darbnespējas dienu apmaksas kārtība (kad pirmās darbnespējas dienas netiek apmaksātas) esot virknē valstu, variējot no 1 līdz 7 dienām (vidēji 3 dienas).

Uzziņa:

• Par pirmajām 10 slimības dienām ārsts izsniedz darbnespējas lapu A, un slimības naudu par šo periodu maksā darba devējs (par 2. un 3. slimības dienu – ne mazāk kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas, bet no 4. līdz 10. slimības dienai – ne mazāk kā 80% apmērā no vidējās izpeļņas.

• Ja atveseļoties nav izdevies, tad no 11. slimošanas dienas tiek izsniegta darbnespējas lapa B, un VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu par darbnespējas periodu no 11. darbnespējas dienas.