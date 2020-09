Foto: Zane Bitere/LETA

Atvaļinājumu ceļojumu laiks ir beidzies, kamēr jaunais mācību ir tikai nupat sācies, tādējādi tagad aktualizēsies nākamais lielais Covid-19 riska faktors – augstskolas, sociālajā platformā “Twitter” brīdina Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis.

“Saviesīgā studentu dzīve ir izrādījies būtisks vīrusa transmisijas cēlonis daudzās valstīs,” atzīmē infektologs. Pēc viņa paustā, Covid-19 risks augstskolās ir būtiskāks nekā parastajās skolās, tāpēc eksperts pauž cerību, ka universitātes pēc iespējas turpinās attālināto apmācību.

LETA jau ziņoja, ka Latvijas Universitātē (LU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) mācību norise plānota klātienē, savukārt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) plānots īstenot gan klātienē, gan arī attālināti.

Šodien LU un LLU sākas 2020./2021.studiju gada rudens semestris. Atbilstoši aktuālajai situācijai valstī, kas saistīta ar Covid-19 ierobežošanu, plānots, ka nodarbības visiem studentiem notiks klātienē.

Paziņojums LLU mājaslapā liecina, ka universitātes pirmo kursu studenti 1.septembrī lekcijās vēl nepiedalīsies, bet tiksies Imatrikulācijas aktā, kas norisināsies Jelgavas pils pagalmā un ir ikgadēja universitātes tradīcija, kad vienkopus satiekas visu fakultāšu studējošie. Nodarbības pirmkursniekiem sāksies rīt, 2.septembrī, savukārt visu vecāko kursu studenti lekcijās gaidīti jau no šodienas.

Vienlaikus LU ir izstrādājusi epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumus, lai varētu organizēt studiju procesu klātienē. Kā vēstīts paziņojumā LU mājaslapā, lai izslēgtu daudzskaitlīgu studentu grupu vienlaicīgu pulcēšanos auditorijās un koplietošanas telpās, studijas pamatstudiju programmās plāno ar nodarbību sākuma laika nobīdi.

Studijas auditorijās un laboratorijās atļauts organizēt grupās, kas nav lielākas par 50 studentiem, neieskaitot mācībspēkus un apkalpojošo personālu. Tāpat pieņemts lēmums, ka šādā gadījumā var neievērot prasību par divu metru distanci starp studentiem. Tomēr divu metru distance auditorijās jānodrošina starp studentiem un pasniedzēju. Savukārt, ja nodarbības notiek vienlaikus vairākām studentu grupām, arī starp grupām nodrošina distanci.

Vadoties pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtās informācijas, no pagājušajā diennaktī konstatētajiem astoņiem Covid-19 inficētajiem četri ir atgriezušies no ārvalstīm – Krievijas, Grieķijas, Ukrainas un Baltkrievijas. Tikmēr visi 30.augustā atklātie kopumā trīs Covid-19 gadījumi bijuši saistīti ar atgriešanos no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Vācijas un Francijas, informēja SPKC.