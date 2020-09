Foto: pexels.com

Rudenī, īpaši septembrī, kad laikapstākļi ir mainīgi – rīti ir drēgni, taču dienas siltas –, ir pavisam viegli apaukstēties.

Turklāt šajā laikā aktivizējas arī dažādi vīrusi, taču tos ir salīdzinoši viegli pievarēt, ja ir spēcīga imunitāte.

Kā šajā laikā stiprināt organismu, izmantojot dabas veltes, un kādiem ikdienas ieradumiem jāpievērš uzmanība, skaidro farmaceite Laila Zālīte.

“Viena konkrēta brīnumlīdzekļa imunitātes stiprināšanai nav, tā atkarīga no mūsu izvēlētā dzīvesveida – uztura, fiziskajām aktivitātēm, miega kvalitātes, arī emocionālā stāvokļa.

Jau izsenis, gatavojoties vīrusu sezonai, uzturā tiek iekļautas dažādas vērtīgās dabas veltes, kuru sastāvā ir gan vitamīni, gan ēteriskās eļļas un kuras ne velti atrodamas arī dažādos uztura bagātinātājos un medikamentos, kas stiprina imunitāti.

Rudenī patiesi tās ieteicams izmantot, lai stiprinātu organismu, taču nedrīkst aizmirst arī par tiem vitamīniem, kurus ar pārtiku pietiekamā daudzumā uzņemt ir teju neiespējami, piemēram, D vitamīnu,” stāsta farmaceite Laila Zālīte.

8 dabas veltes, kas palīdz stiprināt organismu

Mežrozīšu augļi izceļas ar īpaši lielu C vitamīna koncentrāciju, kas stiprina imunitāti un palīdz no organisma izvadīt toksīnus. No tiem var pagatavot vitamīnu dzērienu – 3 ēdamkarotes sausu mežrožu augļu jāaplej ar 2 glāzēm ūdens un jāvāra 10 minūtes. Pēc tam atstāj uz nakti ievilkties. Lieto 1/3 glāzes 3 reizes dienā.

Aveņu lapām piemīt spēcīgas antibakteriālās īpašības, tās noderēs kā profilaktisks līdzeklis pret saaukstēšanos, bet klepus gadījumā palīdzēs atkrēpoties. Var pagatavot uzlējumu – 2 tējkarotes sasmalcinātu aveņu lapu aplej ar 200 ml verdoša ūdens, un iztur 20–30 minūtes. Jāizlieto dienas laikā.

Salvija satur ēteriskās eļļas, kam piemīt dezinfekcijas īpašības, darbojas savelkoši un pret iekaisumu, īpaši mutes dobuma un augšējo elpceļu profilaksei un saslimšanas gadījumos. Var pagatavot novārījumu – ēdamkaroti žāvētas sasmalcinātas salvijas lapu aplej ar glāzi karsta ūdens, vāra 10 minūtes, nostādina un izkāš. Lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Kliņģerītes–piemīt spēcīga antiseptiska, baktericīda un pretvīrusu iedarbība. Izmanto profilaktiski kā dezinficējošu dzērienu, saaukstēšanās un atkrēpošanas līdzekli. Lai pagatavotutēju, 2 tējkarotes ziedu aplej ar 200 ml verdoša ūdens, ļauj ievilkties 30 minūtes.Izlieto dienas laikā.

Kumelītes – piemīt antibakteriālas īpašības, var lietot profilaktiskos nolūkos pirms saaukstēšanās. Pagatavošana: 2 tējkarotes kumelīšu ziedu aplej ar 150 ml karsta ūdens. Ļauj ievilkties 10–15 minūtes. Lieto vairākas reizes dienā.

Ķiploks ir spēcīgs fitoncīds un lielisks līdzeklis cīņā pret vīrusiem un saaukstēšanos. Profilaktiskos nolūkos ikdienas var apēst 1–2 ķiploka daiviņas.

Smiltsērkšķis – gan eļļa, gan sula palīdz pie infekciju slimībām, kā arī spēcina imunitāti. Ogās ir 7 reizes vairāk C vitamīna nekā citronos, turklāt smiltsērkšķu līdzeklī ir arī ļoti spēcīgi antioksidanti, kas stiprina organismu. Lietošana – sulu parasti šķaida ar ūdeni vai citām sulām, piemēram, burkānu vai ābolu. Dienas laikā gan ieteicams izdzert ne vairāk kā 120 ml smiltsērkšķu sulas. Savukārt eļļu var lietot pa 1 tējkarotei 2 reizes dienā, 30 minūtes pirms ēdienreizēm.

Propolisam ir universāla iedarbība – tas veiksmīgi iznīcina baktērijas un lielu daļu vīrusu, turklāt to drīkst lietot ilgstoši. Profilaktiski vai pie saslimšanām var lietot propolisu eļļā. Var pilināt degunā vai mutē, kā arī izmantot inhalācijām, tādējādi slēdzot “ceļu” vīrusiem un infekcijām.

Svarīgs arī svaigs gaiss, fiziskās aktivitātes un pozitīvas emocijas

Lai stiprinātu imunitāti un spētu to noturēt gada aukstajā periodā, ļoti liela loma ir ikdienas paradumiem. Lai arī laikapstākļi ne vienmēr ir patīkami, iespēju robežās jāsaglabā tikpat daudz kustību svaigā gaisā kā vasarā, īpaši jau dienas gaišajā daļā, lai vēl notvertu saules starus un uzlādētos.

Tāpat, lai saglabātu enerģiju un tādējādi arī spēcīgu imunitāti, jāpārskata miega un nomoda ritms, kā arī jāseko līdzi uzturam – tajā jāiekļauj tepat Latvijā audzētie dārzeņi, augļi un ogas, jo tie ir uzturvielām bagāti. Tikpat svarīga loma imunitātes stiprināšanā ir arī psihoemocionālajai veselībai un tam, kā jūtamies.

Tāpēc rudenī jo īpaši svarīgi vairot pozitīvās emocijas, piemēram, kontaktējoties ar pozitīviem cilvēkiem, vairāk smaidot, iepriecinot sevi vai vienkārši pelēkajā laikā izvēloties košākas krāsas apģērbu, tādējādi uzmundrinot sevi un arī līdzcilvēkus.