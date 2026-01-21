Zeme augustā uz 7 sekundēm zaudēs gravitāciju? NASA nāk klajā ar svarīgu paziņojumu 0
Sociālajos tīklos pēdējās nedēļās plašu rezonansi izraisījis apgalvojums, kas vēsta, ka 2026. gada 12. augustā Zeme uz septiņām sekundēm it kā zaudēs gravitāciju. Dažādos “TikTok”, “X” un citu platformu video tiek apgalvots, ka par šo notikumu jau gadiem ilgi esot zinājusi NASA, slepeni gatavojoties iespējamai katastrofai un pat būvējot bunkurus “izredzētajiem”, vēsta ārzemju mediji.
Šīs teorijas piekritēji apgalvo, ka gravitācijas pazušana uz īsu brīdi izraisīs haosu – cilvēki, automašīnas un viss, kas nav stingri nostiprināts, pacelsies gaisā un pēc tam kritīs lejup. Dažos video pat tiek minēts, ka šādas sekas varētu prasīt 40 līdz 60 miljonu cilvēku dzīvību visā pasaulē.
Īpašu intrigu raisa apgalvojumi par it kā eksistējošu slepenu NASA dokumentu ar nosaukumu “Projekts Enkurs”. Tajā, kā vēsta sazvērestības teorētiķi, esot aprakstīts šis iespējamais notikums, un projekts esot uzsākts jau 2014. gadā ar iespaidīgu, 89 miljardu dolāru, budžetu. Taču līdz šim nav publiski pieejamu pierādījumu, ka šāds dokuments vai projekts vispār pastāvētu.
Teorijas piekritēji kā galveno katastrofas cēloni min divas melnās bedres, kuru izstarotie gravitācijas viļņi it kā 2026. gada 12. augustā krustosies tieši pie Zemes, izraisot gravitācijas zudumu. Tiek arī apgalvots, ka pieeja bunkuriem būšot tikai valdību vadītājiem, militārpersonām un zinātniekiem, bet sabiedrībai patiesība tiekot noklusēta, lai neizraisītu paniku.
NASA reakcija
Pieaugošās ažiotāžas dēļ un šiem apgalvojumiem reaģējusi arī NASA, kategoriski tos noliedzot. Aģentūras pārstāvji uzsver, ka Zemes gravitācija ir tieši saistīta ar tās masu, un vienīgais veids, kā planēta varētu zaudēt gravitāciju, būtu pēkšņa visas šīs masas pazušana, kas ir fiziski neiespējami.
NASA norāda, ka 12. augustā gaidāms Saules aptumsums, ko varēs novērot atsevišķos reģionos, taču tam nav nekādas saistības ar apdraudējumu planētai vai gravitācijas izmaiņām. Tāpat tiek skaidrots, ka Saules un Mēness gravitācijas ietekme, kas izraisa plūdmaiņas, ir sen izpētīta un precīzi prognozējama desmitiem gadu uz priekšu.
