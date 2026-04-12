Noslēpums nācis gaismā: Ukraina būvē milzīgu militāro rūpnīcu pazemē
Ukraina uzsākusi vērienīgu projektu – pazemes rūpnīcas izveidi, kurā tiks ražotas bezpilota lidaparātu detaļas. Mērķis ir nodrošināt kritiski svarīgo komponentu ražošanu turpat, valstī, un samazināt atkarību no Ķīnas piegādēm.
Projektu īsteno Ukrainas aizsardzības uzņēmums “General Cherry” sadarbībā ar Horvātijas dronu ražotāju “Orqa” programmas “Build in Ukraine” ietvaros, ziņo franču izdevums Le Parisien.
Tā nav tikai jauna rūpnīca – tas ir mēģinājums pārveidot visu dronu industriju, pielāgojot to ilgstoša kara apstākļiem un pastāvīgam raķešu uzbrukumu riskam. Pazemes risinājums nodrošinās lielāku drošību, savukārt sadarbība ar Eiropas partneriem ļaus piekļūt tehnoloģijām, kas atbilst NATO standartiem.
Rūpnīcas atrašanās vieta tiek turēta stingrā slepenībā.
Tajā plānots ražot elektroniku, perifērijas ierīces un citas dronu sastāvdaļas. Galvenais uzdevums – maksimāli pārcelt ražošanu uz Ukrainu, lai mazinātu piegāžu traucējumu riskus un atkarību no ārējiem tirgiem.
Vienlaikus projekts nav paredzēts tikai Ukrainas vajadzībām. Paralēli Horvātijā tiks attīstīta sērijveida ražošana un jauni risinājumi dronu jomā. Tas nozīmē, ka Ukraina cenšas kļūt par daļu no plašākas Eiropas aizsardzības industrijas un iesaistīties NATO valstu pārbruņošanā.