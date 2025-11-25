Ķermeņa daļa, kas skaidri norāda uz dzimumlocekļa izmēru – tās nav rokas vai pēdas 1
Runājot par dzimumlocekļa izmēru, cilvēki mēdz minēt dažādus pieņēmumus, piemēram, ka par to var spriest pēc pēdu vai roku izmēra. Taču saskaņā ar kādu jaunu pētījumu, ir vēl viena ķermeņa daļa, kas korelē ar vīrišķības apjomiem, tā raksta tabloīds The Sun.
Japāņu pētnieki atklājuši, ka liels deguns ir ļoti cieši saistīts ar vīrieša dzimumlocekļa izmēru – vairāk nekā jebkura cita ķermeņa daļa, kas tika mērīta. Viņi atklāja, ka vīriešiem ar lielākiem deguniem “izstiepta dzimumlocekļa garums” bija vidēji vismaz 13,5cm. Vīriešiem ar mazākiem deguniem – aptuveni 11cm garš.
Tikmēr, kā vēsta citi pēdējā laika pētījumi, vidējais dzimumlocekļa garums erekcijas stāvoklī pēdējo 30 gadu laikā ir palielinājies par 25%, proti, no 12cm līdz 15,2cm.
Pētījumā, kas publicēts žurnālā Basic and Clinical Andrology, tika pētīta tieši deguna garuma saistība ar locekļa garumu. Pētnieki analizēja datus no 124 vīriešu autopsijām, lai noskaidrotu, kā citu ķermeņa daļu garums bija saistīts ar dzimumlocekļa garumu, kad tas tika izstiepts.
Lai izmērītu dzimumlocekli, viņi to izstiepa, cik vien varēja. Pēc tam zinātnieki salīdzināja šo garumu ar dažādām ķermeņa daļām, tostarp pēdām, kurām nebija saistības ar dzimumlocekļa izmēru. Pētnieki norādīja, ka saikne ar deguna garumu varētu liecināt, ka vīrieša dzimumlocekļa izmērs tiek noteikts jau pirms dzimšanas. Tas nav atkarīgs no vīrieša auguma vai svara.
Savukārt vēl citi novērojumi liecinot, ka attālums starp vīrieša rādītājpirkstu un zeltnesi ir vēl viens labs aptuvens rādītājs tam, cik dāsni viņš ir apveltīts vīrišķības ziņā.