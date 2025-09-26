Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 1
Slavens numerologs iesaka paskatīties uz savu personīgo dzīvi caur numeroloģijas prizmu, apgalvojot, ka cilvēka dzimšanas datums var noteikt pat laulību skaitu.
Kad piedzimst tie, kuriem lemts aprecēties tikai vienu reizi?
Dažiem cilvēkiem liktenis paredz vienu, ilgstošu laulību. Tas visbiežāk attiecas uz tiem, kas dzimuši 1., 10., 19. un 28. datumā. Viņi attiecībās mēdz būt ļoti izturīgi un, ja iemīlas, tad vienreiz un uz visiem laikiem.
Līdzīga nosliece uz spēcīgu, ilgtermiņa savienību ir tiem, kas dzimuši 6., 15. un 24. datumā. Lai gan viņi var pavadīt ilgu laiku, meklējot savu partneri, viņu izvēle bieži vien kļūst nelokāma. Interesanti, ka cilvēkiem, kas dzimuši 8., 17. un 26. datumā, var būt daudz liktenīgu tikšanos, taču arī viņi oficiāli apprecēsies tikai vienu reizi.