Foto: Freepik

Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 1

kokteilis.lv
19:28, 26. septembris 2025
Kokteilis Mīli

Slavens numerologs iesaka paskatīties uz savu personīgo dzīvi caur numeroloģijas prizmu, apgalvojot, ka cilvēka dzimšanas datums var noteikt pat laulību skaitu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
FOTO. Grezni! Izsolē par 346 tūkstošu sākuma cenu nonācis bijušais Maijas Rozītes un Kaspara Krištopana dzīvoklis
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 1
Veselam
Ko ēst, lai uzņemtu D vitamīnu bez uztura bagātinātājiem? Speciālisti iesaka piecus visefektīvākos produktus
Lasīt citas ziņas

Kad piedzimst tie, kuriem lemts aprecēties tikai vienu reizi?

Dažiem cilvēkiem liktenis paredz vienu, ilgstošu laulību. Tas visbiežāk attiecas uz tiem, kas dzimuši 1., 10., 19. un 28. datumā. Viņi attiecībās mēdz būt ļoti izturīgi un, ja iemīlas, tad vienreiz un uz visiem laikiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Būsim reāli… Rīgā nav nelegālo imigrantu problēmu!” Vai tiešam politiķi mūs biedē priekšvēlēšanu dēļ?
FOTO. Noskaidroti 2025. gada Latvijas un Baltijas mīlētākie zīmoli
“Tas būs slēgta tipa centrs!” Raudā bijusī skola pārtaps par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru

Līdzīga nosliece uz spēcīgu, ilgtermiņa savienību ir tiem, kas dzimuši 6., 15. un 24. datumā. Lai gan viņi var pavadīt ilgu laiku, meklējot savu partneri, viņu izvēle bieži vien kļūst nelokāma. Interesanti, ka cilvēkiem, kas dzimuši 8., 17. un 26. datumā, var būt daudz liktenīgu tikšanos, taču arī viņi oficiāli apprecēsies tikai vienu reizi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Vai jums vajadzētu būt piesardzīgai? Vīrieši, kas dzimuši šajos datumos, visbiežāk strīdas ar savām otrajām pusītēm
Kokteilis
Noslēpumi, ko atklāj cipari: atklāj, ko par tavu raksturu un likteni stāsta dzimšanas gada pēdējais cipars
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.