Padsmit tūkstoši eiro mēnesī par matraci, segu, spilvenu un spaini telpas vidū tualetes vajadzībām: atskurbtuve Daugavpilī raisa jautājumus 2
Daugavpils izvēlējusies pieņemt neordināru lēmumu, katru mēnesi maksājot padsmit tūkstošus eiro privātam uzņēmumam, lai smagi iereibušas personas nogādātu atskurbtuvē. Tas satrauc narkologus, kuri pauž, ka šāds lēmums raisa bažas par drošības riskiem gan iereibušajiem, gan personālam, vēsta LTV raidījums “Dienas ziņas”.
Vidēji uz atskurbtuvi tiek nogādāti 220 līdz 240 cilvēku mēnesī. Lielākoties tie ir bezpajumtnieki. Smagi iereibušos tur nogādā Pašvaldības vai Valsts policija.
Darbinieki fiksē klientu alkohola līmeni asinīs un pēc tam tos ievieto telpās pa dzimumiem līdz 12 stundām jeb līdz tam brīdim, kad cilvēki ir atskurbuši.
Atsevišķi ir arī telpa ar tualeti un dušu, taču dušu klienti bieži neizmanto,” vēsta LTV.
No 1. septembra atskurbināšanas pakalpojumus nodrošina privāts uzņēmums “Med Varavīksne”, nevis reģionālā slimnīca.
Ārsts-narkologs norāda uz vairākiem drošības riskiem, piemēram, to, ka par smagā reibumā esošajiem cilvēkiem atbild tikai viens darbinieks. “Viņi bieži tomēr ir agresīvi,” norāda ārsts. Tāpat uz vietas nav medicīnas personāla, ziņo LTV.