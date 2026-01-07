Foto: Ivars Soikāns/LETA

Padsmit tūkstoši eiro mēnesī par matraci, segu, spilvenu un spaini telpas vidū tualetes vajadzībām: atskurbtuve Daugavpilī raisa jautājumus

19:13, 7. janvāris 2026
Daugavpils izvēlējusies pieņemt neordināru lēmumu, katru mēnesi maksājot padsmit tūkstošus eiro privātam uzņēmumam, lai smagi iereibušas personas nogādātu atskurbtuvē. Tas satrauc narkologus, kuri pauž, ka šāds lēmums raisa bažas par drošības riskiem gan iereibušajiem, gan personālam, vēsta LTV raidījums “Dienas ziņas”.

Vidēji uz atskurbtuvi tiek nogādāti 220 līdz 240 cilvēku mēnesī. Lielākoties tie ir bezpajumtnieki. Smagi iereibušos tur nogādā Pašvaldības vai Valsts policija.

Darbinieki fiksē klientu alkohola līmeni asinīs un pēc tam tos ievieto telpās pa dzimumiem līdz 12 stundām jeb līdz tam brīdim, kad cilvēki ir atskurbuši.

“Katram paredzēts matracis, sega un spilvens. Telpas vidū – spainis tualetes vajadzībām.

Atsevišķi ir arī telpa ar tualeti un dušu, taču dušu klienti bieži neizmanto,” vēsta LTV.

No 1. septembra atskurbināšanas pakalpojumus nodrošina privāts uzņēmums “Med Varavīksne”, nevis reģionālā slimnīca.

“Pašvaldība, lūkojot ietaupīt līdzekļus, noslēgusi trīs gadu līgumu par 378 tūkstošiem eiro bez PVN, maksājot teju 11 tūkstošus eiro mēnesī, neatkarīgi no klientu skaita.” Citur Latgalē par detoksikāciju tiek maksāts 56 eiro par pacientu, darbojoties principam – nauda seko pacientam.

Ārsts-narkologs norāda uz vairākiem drošības riskiem, piemēram, to, ka par smagā reibumā esošajiem cilvēkiem atbild tikai viens darbinieks. “Viņi bieži tomēr ir agresīvi,” norāda ārsts. Tāpat uz vietas nav medicīnas personāla, ziņo LTV.

