Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Ivars Soikâns/LETA

Sieviete žvingulī nobrauc no ceļa, bet glābējus izsauc “necilvēks”: notikumi Cēsu novadā liek aizdomāties par mūsdienu realitāti 0

LA.LV
20:25, 7. janvāris 2026
Ziņas Krimināls

Vakar alkohola reibumā sieviete nobrauca no ceļa braucamās daļas, bet glābejus izsauca “necilvēks”, ziņo raidījums “Degpunktā”.

Štatā vairs nebūs Dreģes, arī Martinsonei pasniegti dokumenti: Dailes teātris skaidro masu atlaišanas iemeslus 104
Veselam
Kas notiek ar ķermeni, ja nepietiek magnija: 10 trauksmes signāli, ko tev vajadzētu pamanīt
Veselam
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
Lasīt citas ziņas

6. janvāra vakarā Cēsu novadā, Drabešu pagastā, uz autoceļa Umurga–Cēsis–Līvi 43. kilometrā notika ceļu satiksmes negadījums ar vieglo automašīnu “Ford”. Avārijas brīdī transportlīdzeklī nostrādāja automātiskā ārkārtas izsaukuma sistēma, kas nosūtīja paziņojumu uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112, tādējādi informējot operatīvos dienestus.

Valsts policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka automašīnas vadītāja ir stiprā alkohola reibumā. Sākotnēji sieviete nespēja veikt alkohola pārbaudi, taču atkārtotā testā fiksēta alkohola koncentrācija izelpā – 1,75 promiles. Noskaidrots, ka 1976. gadā dzimusī sieviete, būdama alkohola reibumā, nebija izvēlējusies ceļa un laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nobrauca no brauktuves un ietriecās metāla ceļa aizsargbarjerā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Jauns drauds Baltijas jūrā: aizbildinoties ar zinātniskiem pētījumiem, Putins, iespējams, plāno uzbrukumu
Padsmit tūkstoši eiro mēnesī par matraci, segu, spilvenu un spaini telpas vidū tualetes vajadzībām: atskurbtuve Daugavpilī raisa jautājumus
Katastrofa Satiksmes ministrijā: pasažieru pārvadātāji, neizturot Švinkas retoriku, pamet tikšanos ar ministru

Saistībā ar transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, kad alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, Valsts policijā uzsākts kriminālprocess. Papildu tam par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu ierosināts administratīvais process, vēsta “Degpunktā”.

Valsts policija atkārtoti uzsver, ka transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā rada nopietnus draudus gan pašam vadītājam, gan citiem satiksmes dalībniekiem, un aicina ikvienu ievērot atbildīgu rīcību uz ceļa.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Jauns drauds Baltijas jūrā: aizbildinoties ar zinātniskiem pētījumiem, Putins, iespējams, plāno uzbrukumu
Padsmit tūkstoši eiro mēnesī par matraci, segu, spilvenu un spaini telpas vidū tualetes vajadzībām: atskurbtuve Daugavpilī raisa jautājumus
TV24
Valsts policijas pārstāvis: Mēs ļoti ilgi jau cīnāmies ar šo, bet gadās, ka kāds no autovadītājiem iespītējas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.