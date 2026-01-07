Sieviete žvingulī nobrauc no ceļa, bet glābējus izsauc “necilvēks”: notikumi Cēsu novadā liek aizdomāties par mūsdienu realitāti 0
Vakar alkohola reibumā sieviete nobrauca no ceļa braucamās daļas, bet glābejus izsauca “necilvēks”, ziņo raidījums “Degpunktā”.
6. janvāra vakarā Cēsu novadā, Drabešu pagastā, uz autoceļa Umurga–Cēsis–Līvi 43. kilometrā notika ceļu satiksmes negadījums ar vieglo automašīnu “Ford”. Avārijas brīdī transportlīdzeklī nostrādāja automātiskā ārkārtas izsaukuma sistēma, kas nosūtīja paziņojumu uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112, tādējādi informējot operatīvos dienestus.
Valsts policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka automašīnas vadītāja ir stiprā alkohola reibumā. Sākotnēji sieviete nespēja veikt alkohola pārbaudi, taču atkārtotā testā fiksēta alkohola koncentrācija izelpā – 1,75 promiles. Noskaidrots, ka 1976. gadā dzimusī sieviete, būdama alkohola reibumā, nebija izvēlējusies ceļa un laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nobrauca no brauktuves un ietriecās metāla ceļa aizsargbarjerā.
Saistībā ar transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, kad alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, Valsts policijā uzsākts kriminālprocess. Papildu tam par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu ierosināts administratīvais process, vēsta “Degpunktā”.
Valsts policija atkārtoti uzsver, ka transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā rada nopietnus draudus gan pašam vadītājam, gan citiem satiksmes dalībniekiem, un aicina ikvienu ievērot atbildīgu rīcību uz ceļa.