Oktobra sākumā Granīta ielā noticis traģisks negadījums; policija lūdz sabiedrības palīdzību 0
Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus traģiskam ceļu satiksmes negadījumam Rīgā, Granīta ielā, aģentūru LETA informēja policijā.
10. oktobrī ap plkst. 7.47 Rīgā, Granīta ielā 13A notika sadursme starp automašīnu “KIA” un velosipēdisti.
Velosipēda vadītāja negadījumā guva miesas bojājumus un tika nogādāta medicīnas iestādē, kur vēlāk no gūtajiem traumām mira.
Policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanot pa tālruņa numuru 67219781, 27081537 vai 112.