Opozīcijas deputāti prasa Kozlovskim skaidrot policijas iesaisti jauniešu kautiņā

LETA
16:39, 21. septembris 2025
Ziņas Krimināls

Saeimas Pieprasījumu komisijas deputāti trešdien, 24.septembrī, skatīs opozīcijas deputātu no partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim (JV) skaidrot Valsts policijas un citu institūciju iesaisti vardarbības novēršanā jauniešu vidū.

LPV deputāti atsaucās uz kādu gadījumu, kurā Jēkabpils novadā vienaudžu grupa vardarbīgi izturējās pret 12 gadus vecu meiteni un to iemūžināja video.

Saeimas deputāti vēlas noskaidrot, kādi preventīvie pasākumi tiek īstenoti, lai novērstu jauniešu vardarbību skolās un to apkārtnē. Tāpat deputāti vēlas zināt, kā tiek stiprināta sadarbība starp Valsts policiju, pašvaldību policiju, izglītības iestādēm un sociālajiem dienestiem.

Opozīcijas deputāti vēlas saņemt informāciju par to, kādas papildu programmas vai projekti tiek īstenoti vai plānoti darbam ar jauniešiem, kas nonākuši policijas vai sociālo dienestu redzeslokā un kā tiek nodrošināts cietušo bērnu aizsardzības un rehabilitācijas process, un vai tiek paredzēti papildu resursi.

LPV deputāti pieprasījumā norādījuši, ka vēlas saņemt rakstisku atbildi.

