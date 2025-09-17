VIDEO. Traucoties uz izsaukumu, likumsargu busiņš Rīgā iekļuvis avārijā 1
Rīgā trešdien, dodoties uz izsaukumu, satiksmes negadījumā cietuši divi policisti, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
Ap plkst.14.45 Gustava Zemgala gatves un Dzelzavas ielas krustojumā notika ceļu satiksmes negadījums starp VP trafarēto spēkratu “Volkswagen Transporter” un automašīnu “Toyota Yaris”.
Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas VP transportlīdzeklis ar ieslēgtām skaņas un gaismas signāliem devās uz izsaukumu.
Negadījumā cieta trīs personas – divas VP amatpersonas un “Toyota Yaris” vadītājs, visas personas nogādātas medicīnas iestādē.
VP turpinās izmeklēt precīzus negadījuma apstākļus.