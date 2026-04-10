"Pacelsim cenas "bagātajos rajonos"?" Sieviete vērš uzmanību uz būtiskām cenu atšķirībām "Rimi" veikalos
Sociālajos tīklos uzvirmojusi diskusija par iespējamu cenu atšķirību vienam un tam pašam produktam dažādos “Rimi” veikalos Rīgā. Kāda “Threads” lietotāja salīdzinājusi kafijas cenas Briāna ielas un Skanstes “Rimi” un pamanījusi būtisku starpību – vienā veikalā “illy” kafijas kapsulas maksā 10,99 eiro, bet otrā – 14,69 eiro.
Sieviete vaicā, vai šādas cenu atšķirības ir normāla prakse?
Diskusijā iesaistījušies arī citi sociālā tīkla lietotāji, norādot, ka līdzīgas situācijas novērotas arī citviet.
Tikmēr daļa lietotāju skaidro, ka cenu atšķirības var būt saistītas ar veikalu lokāciju, pieprasījumu…
“Pilnīgi normāla prakse lielveikalu ķēžu veikaliem uzlikt dažādas cenas uz attiecīgo produktu klāsta dažādos veikalos,” norādīja kāda diskusijas dalībniece.
“Briāna un Skanstes Rimi ir burtiski viens otram blakus. Nav pamatojuma likt tādu krasu cenu atšķirību,” raksta iedzīvotāja, kas aizsāka diskusiju, paužot neizpratni par tādu cenu dažādību.
Šī gada sākumā LA.LV jau rakstīja par līdzīgu situāciju “Rimi” veikalos – toreiz galvenajā lomā bija lasis.
Kāda sieviete veikalos “Rimi” pirka sālīta laša fileju šķēlītēs, 100g. Sieviete vienā un tajā pašā dienā produktu pirka divos dažādos “Rimi” veikalos – Hyper Rimi A7 un Super Rimi Ķekavā. Gala cena ar atlaidi atšķīrās par vienu eiro. Hyper Rimi produkts maksāja 2,49 eiro, bet Super Rimi – 3,49.
Toreiz “Rimi Latvia” pārstāvji skaidroja, ka šādas cenu atšķirības var veidoties dažādu mārketinga un tirdzniecības stratēģiju dēļ, kas tiek pielāgotas konkrētā veikala situācijai. Kā norādīja uzņēmums, atsevišķos gadījumos tiek piemērotas lokālas akcijas vai cenu pielāgojumi, lai veicinātu pircēju plūsmu vai reaģētu uz konkrētiem apstākļiem, piemēram, jaunu veikalu atvēršanu vai remontdarbiem apkārtnē.
Šāda prakse ir daļa no dinamiskas cenu politikas mazumtirdzniecībā, un tas nozīmē, ka viena un tā paša produkta cena dažādos veikalos var atšķirties atkarībā no lokālajiem apstākļiem, pieprasījuma un mārketinga aktivitātēm.