Pie pašapkalpošanās kasēm palīdzība jāgaida ļoti ilgi… Vai tiešām "Rimi" trūkst darbinieku?
Daudzi pircēji Latvijas veikalos ir pamanījuši, ka darbinieku skaits pie kasēm un pašapkalpošanās zonās dažkārt ir ļoti ierobežots, īpaši brīvdienās vai vakaros, kad iepirkties gribas ātri, bet darbinieku trūkuma dēļ tas nav iespējams.
Kāds sociālā tīkla “Threads” lietotājs publiski vērsies pie veikala “Rimi”, rakstot: “Esmu bieži pamanījis, ka veikalā pie vairākām kasēm un pašapkalpošanās kasēm strādā labi ja 2 darbinieki, pat sestdienā. Mums kā pircējiem bieži nākas pašiem tikt galā ar daudz ko, bet, ja nepieciešama palīdzība, to saņemt ir laikietilpīgi, jo darbiniekiem vienkārši nav kapacitātes apkalpot visus.
Nesaprotu, kā tik liels veikals var darboties ar tik mazu darbinieku skaitu pie kasēm. Jūs esat liels uzņēmums, un, manuprāt, varētu atļauties nodrošināt vairāk darbinieku!”
LA.LV sazinājās ar “Rimi” pārstāvjiem, lai noskaidrotu, vai šobrīd pastāv būtisks darbinieku iztrūkums un kā tiek organizēta klientu apkalpošana.
Everita Bičkova, “Rimi Latvia ārējās komunikācijas vadītāja, skaidro: “Lai gan mazumtirdzniecība ir ļoti dinamiska vide, “Rimi” darbaspēka situācija ir stabila. Ikdienā rūpējamies par klientiem, nodrošinot patīkamu un ērtu iepirkšanās pieredzi. Tāpēc katrā veikalā rūpīgi pielāgojam darbinieku skaitu pašapkalpošanās zonā, ņemot vērā veikala specifiku un pircēju plūsmu.
Piemēram, pirms dažām dienām “Rimi” veikalos ieviesām iespēju pašapkalpošanās kasēs apstiprināt vecumu, izmantojot Smart-ID identifikāciju. Šis risinājums ir ieviests visās Baltijas valstīs un ietaupa pircēju pavadīto laiku pašapkalpošanās kasēs. Integrējot vecuma apstiprināšanu ar Smart-ID, rindas kļūst īsākas, un iepirkšanās process kļūst raitāks, kas pircējam vecuma apstiprināšanai prasa vidēji 15 sekundes.
Tāpat jau vairākus gadus iesaistāmies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vasaras nodarbinātības projektā un redzam, ka jauniešu interese, it īpaši vecuma grupā līdz 18 gadiem, ar katru gadu pieaug. Pērn un arī šogad NVA projektā pieteicām rekordlielu skaitu – vairāk nekā 1000 vakanču, kuras parasti aizpilda apmēram 700 jaunieši, jo kāds no jauniešiem projektā izvēlējās strādāt divus mēnešus, savukārt cits – mēnesi. Paredzam, ka šogad interese par vasaras darbu “Rimi” būs vēl lielāka nekā pērn.”
Bet kā tiek noteikts darbinieku skaits pie kasēm?
“Rimi” pārstāve informē, ka “katrā veikalā kasieru skaits un tradicionālās kases darba laiks tiek pielāgots pircēju plūsmai konkrētos laikos, piemēram, vakara stundās, kad pircēju plūsma pēc darba dienas ir lielāka, darbojas vairāk kasieru. Pārējā laikā pircēji ir aicināti izmantot pašapkalpošanās kases vai mazāku pirkumu gadījumā arī veikala Info centru. Veikalā pircējiem ir pieejamas vairākas pašapkalpošanās kases, kur iespējams norēķināties ne tikai ar maksājuma karti, bet arī ar skaidru naudu. Atsevišķos veikalos līdz ar sezonas maiņu un pircēju plūsmas izmaiņām, piemēram, pavasarī un rudenī pārskatām arī esošos tradicionālo kasu darba laikus.”
“Rimi” uzsver, ka ikdienā tiek meklēti risinājumi, lai pircējiem nodrošinātu ērtu un raitu iepirkšanos, pat ja darbinieku skaits pie kasēm dažkārt šķiet ierobežots.