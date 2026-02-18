Pacientu kļūst vairāk, bet sistēma netiek līdzi – Geriņa atklāj skarbo onkoloģijas realitāti 0

21:02, 18. februāris 2026
Onkoloģisko pacientu skaits Latvijā pieaug, bet vai Latvija šim pieaugumam ir gatava? To TV24 raidījumā “Naudas cena” komentē Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas prezidente, PSKUS Onkoloģijas klīnikas vadītāja Aija Geriņa.

Geriņa apstiprina, ka pacientu skaits pieaug, tāpēc vajadzētu pieaugt arī budžetam, taču šobrīd “ir liela bedre”, kas jāsedz ar 100 miljoniem eiro.

Viņa norāda, ka visur ir iets un stāstīts par problēmām, ar kurām saskaras nozare. Tāpat tiek rakstīti lūgumraksti, taču pat šīs darbības nav palīdzējušas uzlabot kopējo situāciju.

Plašāk skaties video.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

