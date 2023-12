Foto: SHUTTERSTOCK

Palīdzība pret iesnām – sālsūdens. Kā degunu skalot pareizi? Ieteikt







Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ja piemeklējušas vīrusa izraisītas vai alerģiskas iesnas, vienkārša un efektīva metode, kā sev palīdzēt, ir skalot degunu ar sālsūdens šķīdumu. Taču kā to darīt pareizi?

Par deguna attīrīšanu no gļotām, baktērijām vai netīrumiem rūpējas skropstiņepitēlijs, kas klāj deguna gļotādu. Taču, kad piemeklējušas akūtas vai hroniskas iesnas, gļotāda producē vairāk gļotu, un tās krājas gan deguna dobumā, gan blakusdobumos, un skropstiņas vairs nespēj tik labi attīrīt degunu. “Deguna skalošana ar sālsūdens šķīdumu ļoti labi palīdz pašķaidīt un izvadīt liekās gļotas, atvieglojot skropstiņepitēlija darbību,” skaidro LOR Klīnikas otolaringologs Renārs Deksnis. “Skalošana gan nebūs iesnu pamatārstēšanas metode un medikamentus neaizstās, taču uzlabos to iedarbību un palīdzēs atvieglot elpošanu.”

Nav ieteicams skalot degunu, ja ir jutīga deguna gļotāda. Tā var traumēt gļotādu, izraisot asiņošanu. Skalojot degunu pareizi, tas notiek reti.

Jūras ūdens no aptieku piedāvājuma

Aptiekās nopērkami speciāli jūras ūdens šķīdumi, kas iedalās izotoniskajos – to sastāvs un sāls daudzums ir ļoti līdzīgs dabīgam jūras ūdenim – un hipertoniskajos, kas satur lielāku sāls koncentrāciju.

Jūras ūdens pieejams pilināmā vai aerosola formā. “Bērniem ausu anatomija attīstās līdz pat pusaudžu vecumam, tāpēc nekad neiesaku bērniem jūras ūdeni degunā pūst. Šādi šķīdumi ir iepildīti flakonos ar noteiktu, visai stipru spiedienu. Ar spiedienu gļotas no deguna dobuma var tikt iedzītas dzirdes kanāliņā, kas tālāk nonāk vidusausī un var izraisīt iekaisumu, sāpes. Pavisam maziem bērniem piemērots pilināms jūras ūdens. Lielāki bērni var izmantot speciāli bērniem piemērotus (ar mazāku spiedienu) izsmidzināmus sālsšķīdumus. Pūšamu jūras ūdeni var izmantot arī pieaugušie,” skaidro otolaringologs.

Mājās gatavots sālsūdens

Deguna skalošanai var lietot arī mājās pagatavotu sālsūdeni. Pustējkaroti jūras sāls bez piedevām un smaržvielām izšķīdina 250 ml silta vārīta ūdens, var gatavot arī attiecībā 1 tējkarote sāls uz puslitru ūdens. Svarīgi sāli rūpīgi izšķīdināt. Vēlams ievērot proporcijas, lai šķīdums nebūtu pārāk koncentrēts un nekairinātu deguna gļotādu.

Renārs Deksnis piebilst, ka šādu skalošanas metodi iesaka saviem pacientiem arī pēcoperāciju periodā, piemēram, ja veikta deguna starpsienas operācija un pastiprināti krājas gļotas vai veidojas kreveles.

Kā pareizi skalot

Foto: SHUTTERSTOCK

Ja degunu skalo ar pašgatavotu sālsūdens šķīdumu, būs nepieciešams ērts trauks, kur to ieliet. “Te katrs var likt lietā savu izdomu. Ir pacienti, kam šķīdumu izdodas iešņaukt no plaukstas. Var lietot speciālas aptiekās vai interneta veikalos nopērkamas deguna skalošanas kanniņas vai pudelītes. Lētākais variants ir izmantot puslitra minerālūdens pudeli ar sporta korķi, no kuras šķīdumu ērti varēs iespiest nāsīs,” stāsta speciālists. Sālsūdeni degunā var iespiest arī no šļirces.

Lai skalošana būtu efektīva, nenotiktu aizrīšanās ar ūdeni, būtiski to darīt pareizi:

• galvu noliec paralēli vannas malai vai izlietnei,

• tad noliecas uz sāniem un augšējā nāsī lēnām lej vai iespiež sālsūdeni (ūdens tecēs ārā pa apakšējo nāsi vai muti), darbību atkārto otrā nāsī,

• pēc skalošanas izšņauc visu lieko un lieto nepieciešamos medikamentus.

Ievēro!

• Ja ir akūtas iesnas, degunu var skalot 7–10 dienas. Tas jādara 1–2 reizes dienā, bet ne biežāk, jo jāļauj degunam attīrīties pašam.

• Par deguna skalošanu noteikti jāinformē savs ārstējošais ārsts. Ja problēma ir nopietnāka, piemēram, ir hronisks deguna blakusdobumu iekaisums, ar deguna skalošanu mājas apstākļos to nevarēs izārstēt.

• Ja nav iesnu, elpošanai nekas netraucē, profilaksei lietot sālsūdeni nav nepieciešams.