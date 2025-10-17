FOTO: Zane Bitere/Leta
FOTO: Zane Bitere/Leta
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra “Stratcom” direktors Jānis Sārts piedalās Latvijas Ārpolitikas institūta Latvijas ārējās un drošības politikas jaunākās gadagrāmatas prezentācijas pasākumā.

Sārts: Lūk, kas ir viens no galvenajiem draudiem Saeimas vēlēšanās 85

LETA
8:21, 17. oktobris 2025
Viedokļi

Nākamgad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās viens no galvenajiem draudiem būs mākslīgā intelekta (MI) radītas ietekmēšanas operācijas, tādu viedokli intervijā aģentūrai LETA pauda NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (“Stratcom”) direktors Jānis Sārts.

Reklāma
Reklāma
“Latvijai tuvojas…” Alvis Hermanis izsaka mīklainu paziņojumu, radot satraukumu sabiedrībā
RAKSTA REDAKTORS
“Pašvaldības uzņēmumā vadītājs visus terorizē, darbinieki bēg, es dzeru nervu zāles!” Karīna izmisumā; darba inspekcija iesaka rīkoties
Kokteilis
Šīs četras zodiaka zīmes atgūstas no grūtajiem laikiem: tās drīz tiks vaļā no savas “melnās svītras”
Lasīt citas ziņas

Viņš uzsvēra, ka MI spēja psiholoģiski profilēt cilvēkus un ietekmēt viņu rīcību strauji pieaug, bet cilvēku spēja pretoties šiem modeļiem ir zema. Lai mazinātu riskus, “Stratcom” veido MI laboratoriju, kuras mērķis ir aizsargāt vēlēšanas no MI uzbrukumiem un nodrošināt, lai Latvija būtu priekšā Krievijai un neatpaliktu no Ķīnas MI ietekmes jomā.

Pēc “Stratcom” direktora paustā, laboratorijā paredzēts izstrādāt MI aģentus un digitālos dvīņus, kā arī radīt autonomās sistēmas, kas spēj veikt un atpazīt ietekmēšanas operācijas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Viņš to darīja publiskās vietās: par mazgadīgu meiteņu pavešanu netiklībā notiesā ārvalstu pilsoni
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu
“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju

Tāpat nākamgad plānotas pirmās stratēģiskās komunikācijas mācības MI radītā sintētiskā informācijas vidē, kur dažādu valstu komandas trenēsies reaģēt uz hibrīdkara apstākļiem.

Viņš norādīja, ka sintētisks saturs vēlēšanu laikā būs plaši izplatīts no dažādām pusēm. Viņš atzina, ka demokrātiskajās valstīs grūti piedāvāt vienotu “oficiālu” naratīvu, tāpēc aizsardzība jāveido, izjaucot ienaidnieka dezinformācijas izplatības loģistiku – robotizētus tīklus un botus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
20 tūkstoši kompensācijās vien: kuri deputāti augustā uz valsts rēķina dzīvoja visgreznāk?
TV24
“Mēs nerādām šo cirku un bezkaunību tautai, jo mums vajag strādāt!” Deputāts atklāj valdības darba aizkulises
Šī gada izgāšanās, bet nākamā gada panākumi: Saeimas vēlēšanās varēs izmantot bēdīgi slaveno pašvaldību vēlēšanu sistēmu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.