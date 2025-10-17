Sārts: Lūk, kas ir viens no galvenajiem draudiem Saeimas vēlēšanās 85
Nākamgad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās viens no galvenajiem draudiem būs mākslīgā intelekta (MI) radītas ietekmēšanas operācijas, tādu viedokli intervijā aģentūrai LETA pauda NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (“Stratcom”) direktors Jānis Sārts.
Viņš uzsvēra, ka MI spēja psiholoģiski profilēt cilvēkus un ietekmēt viņu rīcību strauji pieaug, bet cilvēku spēja pretoties šiem modeļiem ir zema. Lai mazinātu riskus, “Stratcom” veido MI laboratoriju, kuras mērķis ir aizsargāt vēlēšanas no MI uzbrukumiem un nodrošināt, lai Latvija būtu priekšā Krievijai un neatpaliktu no Ķīnas MI ietekmes jomā.
Pēc “Stratcom” direktora paustā, laboratorijā paredzēts izstrādāt MI aģentus un digitālos dvīņus, kā arī radīt autonomās sistēmas, kas spēj veikt un atpazīt ietekmēšanas operācijas.
Tāpat nākamgad plānotas pirmās stratēģiskās komunikācijas mācības MI radītā sintētiskā informācijas vidē, kur dažādu valstu komandas trenēsies reaģēt uz hibrīdkara apstākļiem.
Viņš norādīja, ka sintētisks saturs vēlēšanu laikā būs plaši izplatīts no dažādām pusēm. Viņš atzina, ka demokrātiskajās valstīs grūti piedāvāt vienotu “oficiālu” naratīvu, tāpēc aizsardzība jāveido, izjaucot ienaidnieka dezinformācijas izplatības loģistiku – robotizētus tīklus un botus.