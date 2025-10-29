Cik miljoni? Publicētas pirmās prognozes par nākamā gada Saeimas vēlēšanu izmaksām 0
Pašreizējās aplēses liecina, ka Saeimas vēlēšanas nākamgad izmaksās vismaz 9,8 miljonus eiro, šodien Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātus informēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs Māris Zviedris.
Ieskaitot iestādes pamatbudžetu, kas ir nedaudz vairāk nekā 800 000 eiro, kopējais CVK budžets 2026. gadā plānots 10,65 miljoni eiro.
Zviedris informēja, ka salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām papildus finansējums piešķirts, lai nodrošinātu iepriekšējo balsošanu un balss nodošanu glabāšanā visos iecirkņos visas piecas dienas pirms vēlēšanām.
Savukārt nākamajos divos gados CVK budžets būs 816 460 eiro.