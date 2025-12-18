Zagļi joprojām ir kāro uz konkrētām auto detaļām; zādzību topa līderi 0
Apdrošināšanas sabiedrība “Ergo” šogad saņēmusi nedaudz virs 20 KASKO atlīdzību pieteikumu par automašīnu detaļu zādzībām. Gan tās, gan Valsts policijas apkopotie dati apliecina, ka zagļu redzeslokā visbiežāk nonāk BMW, Volvo un Audi automašīnas.
Vispieprasītākās detaļas melnajā tirgū joprojām ir sānu spoguļi un to stikliņi, kas tiek demontēti ātri un klusi.
Līdz šī gada decembrim vidējā KASKO atlīdzības summa par auto detaļu zādzībām ir sasniegusi 984 eiro, savukārt lielākā kompensācija izmaksāta 3336 eiro apmērā – tā saistīta ar BMW auto paneļa elektroniskā spidometra zādzību. Tāpat bijuši gadījumi, kuros zaudējumu apmērs pārsniedza 2600 eiro, piemēram, pēc bampera un priekšējo lukturu demontāžas. Pat salīdzinoši nelielas zādzības, piemēram, viena spoguļa noņemšana var radīt vairākus simtus eiro lielas izmaksas.
No pieteiktajiem gadījumiem redzams, ka lielākā daļa zādzību notikušas nakts stundās, automobiļiem stāvot pie dzīvesvietas vai neapgaismotās stāvvietās Rīgā.
Atsevišķos gadījumos zagļi izsituši auto logu un salonā meklējuši elektroniskās iekārtas, bet citkārt noņemtas tikai konkrētas, viegli realizējamas automašīnas detaļas.
Interese par sānu spoguļiem paliek nemainīga
Sānu spoguļu un to stikliņu zādzības arī šogad ir visbiežāk reģistrētais automašīnu detaļu zādzību veids, veidojot 65% no visiem saņemtajiem atlīdzību pieteikumiem. Sānu spoguļi vai stikliņi biežāk zagti Audi markas automobiļiem, un vairumā gadījumu tieši no Audi e-tron modeļiem, kas apliecina, ka arī elektroauto detaļas kļūst arvien pievilcīgākas zagļiem.
Līdzīgas tendences apstiprina Valsts policija, kuras šī gada 11 mēnešu statistika rāda, ka visvairāk detaļu zādzību bijis tieši no BMW, Audi un Volvo, kā arī Škoda, Volkswagen un Mercedes-Benz markas automobiļiem.
Arī pēc policijas datiem, visbiežāk zagtās detaļas ir sānu spoguļi, kā arī spoguļu stikliņi. Šogad reģistrēto spoguļu un stikliņu zādzību skaits BMW automašīnām sasniedzis 240 gadījumus, Audi – 112, Škoda – 92 un Volvo – 77 gadījumus.