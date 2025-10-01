“Paskatieties uz Raimondu Paulu – kāda izdienas pensija!?” Uzņēmēja rosina par izdienas pensijām domāt plašāk 0
Anna Onževa, personāla atlases uzņēmuma “Fontes Executive Search” vadošā partnere, TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsver, ka izdienas pensijas nereti veicina vecuma diskrimināciju.
Onževa stāsta, ka Vācijā notāri nesen uzvarēja tiesā, jo gribēja turpināt strādāt arī pēc 70 gadu vecuma, nevis doties izdienas pensijā. Viņa uzskata, ka izdienas pensijas veicina vecuma diskrimināciju, jo spējas ir ļoti individuālas.
“Paskatāmies uz Raimondu Paulu – auditorija viņu pieņem, viņš ir priecīgs spēlēt. Ja būtu kārdinājums iet izdienas pensijā, iespējams, spars tiktu mazināts,” skaidro Onževa.
Viņa min arī Berlīnes policijas specvienības piemēru, kur darbiniekiem, sasniedzot 42 gadu vecumu, obligāti jābeidz aktīvais darbs, bet tā vietā viņiem tiek piedāvāts mierīgāks darbs atbalsta funkcijās. Viņiem ir zināšanas, kuras var izmantot, un tas ir labs veids, kā aizpildīt tukšās vakances.
Tas pats attiecas uz kultūras darbiniekiem. “Mums ir tik daudz kultūras iestāžu, un arī tur ir grūtības piepildīt visas vakances. Ja spētu cilvēkus pārkvalificēt, nevis uzreiz sūtīt izdienas pensijā, kur tāpat ir liels kārdinājums paralēli strādāt, manuprāt, tiktu iegūts liels resurss,” piebilst uzņēmuma “Fontes Executive Search” vadošā partnere.