Vecmāmiņa iekāro vectētiņu. Sekss pēc 50 – ir! Un to vajag

Šogad Valentīndienu noteikti svinēsim citādi, taču vai pandēmijas ierobežojumu dēļ – mazāk romantiski? Nemaz jau nerunājot par to, ka pēc tumšsārtās mīlas rozes drīkst un vajag ilgoties jebkurā vecumā. Jaunībā cilvēks miesīgajā mīlā ir kaislīgs, bet ne vieds, briedums un viedums arī šajā ziņā pa īstam atklājas mūža otrā pusē, kad mīlestību atklājam no jauna, jo bērni izaudzināti, mazbērni sagaidīti – atliek vairāk laika arī savai intimitātei. Vismaz teorētiski. Bet kā ir realitātē? Par to šajā rakstā.

Sabiedrībā pastāv maldīgs uzskats, ka seniori pārtrauc ilgoties, domāt un nodarboties ar seksu, ja fiziski vairs nav spējīgi tam nodoties, taču patiesībā arī pēc piecdesmit gadiem senioriem baudas templis nav slēgts.

Sabiedrības attieksme pret veco ļaužu seksuālo dzīvi galvenokārt ir vai nu slēpti noraidoša, vai ignorējoša. Tāpēc jau arī tik reti sabiedriskās vietās redzam apskāvušos pārlaimīgus vecīšus un kukažiņas.

Arī sociālantropoloģe Anna Žabicka, iedziļinoties šajās problēmās, nonākusi pie neglaimojošiem secinājumiem: “Pētot ar novecošanu saistītus procesus Latvijā, jo īpaši sociālās aprūpes centros, redzu, ka seksualitāte netiek ņemta vērā vai tiek ignorēta, domājot par pansionātu kā dzīves vietu.

Proti, privātums lielākajā daļā sociālās aprūpes iestāžu ir neiespējams, jo istabiņās bieži dzīvo divi, trīs un pat četri cilvēki.

Turklāt šī ir problēma arī tajās sociālās aprūpes iestādēs, kurās dzīvo gados jaunāki pieaugušie ar fiziskām vai garīgām neveselībām un invaliditāti. Zinu gadījumus, kad pansionātos ienāk vīrs ar sievu un tiek nodrošināta dzīvošana vienā istabā, pieļauju, ka ir vietas, kur pāri tiek šķirti, bet personīgi to gan neesmu novērojusi (izņemot gadījumu, kad laulātais pāris pats vēlējās tikt šķirti).

Pansionātā, kurā šobrīd veicu pētījumu, atsevišķiem klientiem (senioriem) sekss ir, par to visi darbinieki arī zina. No atsevišķiem darbiniekiem nākusi vēlme un mēģinājumi viņus izšķirt, tomēr vairākums situāciju izprot.

To visu gan sarežģī jau minētais fakts, ka nav telpu, kur cilvēki varētu ļauties intimitātei. Atvērts jautājums ir par t.s. seksa asistentiem jeb cilvēkiem, kas palīdzētu cilvēkiem ar smagiem kustību traucējumiem, lai viņi varētu nodarboties ar seksu (asistents seksa attiecībās NAV iesaistīts un darbībām (pozicionēšana) vajadzētu būt stingri atrunātām atsevišķos sadarbības līgumos).”

Ļauties seksuālām rotaļām

Estrogēna samazināšanās pēc menopauzes parasti noved pie vagīnas sausuma. Pat tad, kad sieviete ir uzbudināta, mitruma ir krietni mazāk, nekā tas ir jaunībā. Tāpēc ieteicams lietot lubrikantus. Foto: Anda Krauze

Sekss jau nav tikai bērnu radīšana, senioriem tas ir lēnīgāks, rimtāks un klusāks, ar ilgāku priekšspēli. Attiecībās vairāk dominē ikdienišķā kopā būšana, sarunas, rīta kafija gultā, bučas un glāsti. Vācu portālā “Padomi senioriem” var izlasīt, ka vecumā no 56 līdz 65 gadiem seniori seksā ir pat daudz aktīvāki nekā jaunieši no 18 līdz 25 gadiem.

Visticamāk, Latvijā šā vecuma cilvēkiem ir tāpat.

Pazīstu kādu 83 gadus vecu kungu, kurš mūsu sarunā reiz atklāti atzina, ka dzīvesbiedri apmierina pat divas reizes nedēļā! Viņš gan sevi fiziski rūda – skrien, slēpo, uzturā bieži lieto jūras veltes…

Dzimumdziņas aktivitāte izskaidrojama ar to, ka gados vecāki cilvēki biežāk ir stabilās partneru attiecībās. Loģiski, ka ķermenis ar laiku noveco, taču jāspēj pieņemt savi tādu, kādi esam. Jebkurš dzīves gadalaiks ir skaists! Sievietes uztraucas, ka viņu ķermenis nav vairs tik atraktīvs, iekārojams, tāpēc viņas kautrējas atklāt partnerim savas seksuālās vēlmes.

Savukārt vīriešiem ir satraukums par impotenci, tāpēc mēdz izvairīties no seksa. Labai pašsajūtai nepieciešams nomierinošs stimuls ādai, ko var gūt ar maigiem pieskārieniem, glāstiem. Galvenais uzdrošināties rast baudu, kas ir dzīves dzinējspēks. Nav jāpārdzīvo, ka vecumdienās cilvēku attiecībās svarīgāka kļūst emocionālā, nevis seksuālā tuvība.

Runā ar mani!

Prostatas masāža ir ļoti ieteicama, jo tā labvēlīgi ietekmē vīrieša potenci un visas pārējās iegurņa orgānu funkcijas. Var pielietot dažādus vibratorus vai, piemēram, šo – Centrāltirgū pamanīto vietējās daiļamatniecības ķeblīti ar dildo. Foto: Andris Tiļļa

Speciālisti uzsver: lai sekss izdotos, jāspēj par savām vēlmēm runāt – atklāt, ko partneris gribētu no tā sagaidīt. Ļoti svarīgi aktā būt patiesam.

Dabiski, ka vecumā kauna izjūta ir lielāka nekā jaunībā, tāpēc tā var radīt papildu apgrūtinājumu – cilvēkam šķiet, ka seksam viņš ir par vecu, baidās izmēģināt kādu netradicionālāku pozu…

Taču būtībā senioru seksuālā aktivitāte neprasa lielāku piepūli par vidēji smagu darbu dārzā. Iepriekš minētajā vācu portālā atradu norādi: pēc pārciesta infarkta, ja cilvēks spēj uzkāpt otrajā stāvā bez apstājas un nedur sirdī, tad viņš var ļauties seksam, taču drošības dēļ gan vajadzētu pakonsultēties ar savu ģimenes ārstu vai kardiologu.

Seksa vērtību uzsver ārsts Jānis Orbidāns, kas patlaban strādā Dobeles un apkārtnes slimnīcas Covid-19 nodaļā: “Tagad glābju koronavīrusa sirdzējus, bet agrāk biju seksopatologs – visbiežāk pie manis vērsās pacienti ar erekcijas, impotences problēmām. Ja kaites nav ielaistas, tās var izārstēt vai vismaz palīdzēt tādā līmenī, lai spētu veikt dzimumaktu. Sekss pagarina dzīves ilgumu.

Pēc žurnāla “Mens Health” datiem, ja vīrietim ir dzimumdzīve trīs reizes nedēļā, tad samazinās prostatas saslimšanu – iekaisumu, vēža un adenomas veidošanās – risks.

Teorija ir apmēram šāda, ka pietiekami bieža ejakulācija neļauj savairoties baktērijām, ļaundabīgām šūnām un uzkrāties kancerogēnām vielām, tās ejakulācijas laikā tiek izmestas ārā kopā ar priekšdziedzera sekrētu. Esmu strādājis arī veco ļaužu pansionātā, zinu, ka arī tajos sekss virmo vareni – kungi, nespēdami vienoties par dāmām, savā starpā pat kāvušies…

Lai tā puķīte nenovīst…

Prezervatīvi ir neērti un neļauj sasniegt iecerēto baudu? Tā nav, jo ir mainījusies gan to tekstūra, gan forma, gan lubrikanta daudzums un izvietojums. Foto: SHUTTERSTOCK

Par savu un partnera seksuālo veselību jārūpējas, lai prieks būtu kopīgs. Urologs Andris Ābele uzsver, ka sekss nedrīkst būt tabu, jo atklātāk par to runāsim, jo ātrāk un kvalitatīvāk novērsīsim dažādas seksuālās veselības kaites. Liela daļa senioru, juzdami kādas uroloģiskas problēmas, seksu atstāj novārtā. Bīstamākais, ja vismaz reizi gadā nedodas vizītē pie vīriešu ārsta…

“Gados vecāki kungi mēdz sūdzēties par erekcijas problēmu, kas mēdz rasties arī pēc ilgāka atturēšanās laika vai arī pēc partneres nomaiņas.

Jācenšas pārvarēt psiholoģisko barjeru – atkārtojoties nespējai veikt dzimumaktu, krītas vīrieša pašnovērtējums, rodas aizvien lielākas bailes no neveiksmes, kas tikai rada papildu stresu un vēl vairāk samazina veiksmīga dzimumakta iespēju. Nepārdzīvot, ja bijusi pat onkoloģiska operācija, varam dažādi palīdzēt atjaunot seksuālās funkcijas. Piemēram, ar endoprotezēšanu, ko veic arī Latvijā.”

Ko darīt tiem, kas palikuši vieni? “Izsāpējuši zaudējumu, var meklēt citu dzīves ceļa līdzgaitnieku, ja neizdodas to atrast, savu seksuālo dziņu var apmierināt ar masturbēšanu. Paš­apmierināšanās ir dabīga un veselīga savas seksualitātes izpausmes forma. Tā palīdz atbrīvoties no stresa un uzlabo garastāvokli, kā arī ļauj labāk iepazīt savu ķermeni un izprast, kas tev palīdz sasniegt baudas virsotnes.”

Ko senioram vajadzētu ievērot seksuālās veselības uzturēšanai? “Būt fiziski aktīvam, baudīt āra gaisu un gaismu, dienā izdzert vismaz 1,5 līdz 2 litrus ūdens, ieteicama arī kumelīšu tēja, dzērveņu morss, ēst veselīgi, lietojot uzturā dārzeņus un augļus. Jā, arī miegs ir ļoti svarīgs!”

Mani uzbudina kungs brillēs…

Psihologi uzskata, ka fetišisms ir normāla cilvēka seksualitātes daļa neatkarīgi no vecuma, tikmēr, kamēr abi partneri jūtas komfortabli.

Fetišs var būt jebkurš objekts, kas cilvēku uzbudina. Lieta, process vai situācija, kurai pašai par sevi nebūt nav jābūt seksuālai, taču konkrētam cilvēkam tā burtiski atrauj vaļā seksuālo iekāri. Ideāls mīļākais gultā ir tas, kurš zina savas erogēnās zonas un tās cenšas uztaustīt partnerī.

Ir svarīgi saprast, kura vieta partnerī raisa vislielāko iekāri. Taču libido var uzplaukt, arī pateicoties partnera uzvedībai, skatienam, emocijām, sarunām…

Vīriešiem mēdz būt tieksme uz fetišu – iespējams, tāpēc, ka viņi patiešām mīl ar acīm.

Seksologs Arturs Šulcs iesaka: “Spēlējiet “dakterīšu” spēli – izmeklējiet viens otru uzmanīgi un jutekliski izsmalcināti, lietojiet ziedītes, eļļu, lubrikantu. Periet viens otru uz veselību ar slotiņu, vicu, pātadziņu vai roku – lai otrs dabū vieglas jutekliski baudpilnas (un tajā pašā laikā asinsriti un dzīves­prieku veicinošas…) izjūtas.”

Eksperta padoms

Dzīves pieredze palīdzēs arī seksā

Arturs Šulcs, seksologs: “Briedumā cilvēks ir ieguvis ievērojamu juteklisku un seksuālu, kultūras, saskarsmes un citu dzīves jomu pieredzi, un visas šīs pieredzes ir noderīgas, lai paliktu seksuāli aktīvs līdz dzīves pēdējai stundai.” Foto: Dainis Bušmanis

Arturs Šulcs, seksologs: Cilvēki gados saskaras ar bailēm kaut ko mainīt, arī attiecību un seksuālajā dzīvē. Ir bailes nebūt iekārojamam vai iekārojamai. Ir bailes, ka nespēsi attaisnot partnera seksuālās gaidas. Par savām bailēm ir jāizrunājas ar otru un jāatlaiž tās.

Skaidri jāapzinās, ka otrs cilvēks no tevis negaida seksuālus “varoņdarbus”, bet gan mīļumu, cieņu, iejūtību un radošu uzdrošināšanos kopā izbaudīt seksuālās dzīves iespējas, kādas tās tagad ir.

Cik aktīvi intīmajā dzīvē ir cilvēki gados? Jā, mainās tas, ko mēs mūža otrā pusē gribam un darām, taču iekāre un spēja izjust pašam un sniegt otram baudu ir, paliek un attīstās. Briedumā cilvēks ir ieguvis ievērojamu juteklisku un seksuālu, kultūras, saskarsmes un citu dzīves jomu pieredzi, un visas šīs pieredzes ir noderīgas, lai paliktu seksuāli aktīvs līdz dzīves pēdējai stundai.

Par seksuāliem tematiem ar otru ir jārunā – skaidri jāsaka, ko noteikti vēlies izjust, kas tevi interesē un vienlaikus biedē, un ko tu šobrīd neesi gatavs vai gatava izmēģināt. Ir svarīgi otram vēstīt par savām jutekliskajām un seksuālajām ilgām, fantāzijām, idejām, lai varat kopā izdomāt, kā to labāk izdarīt un kopā izbaudīt.

Svarīgi ir arī kopā palasīt erotisko literatūru – tā ir intīmas kultūras pieredzes apgūšana, noskaņošanās un iedvesmošanās seksuāliem piedzīvojumiem. Pozas uz sāna ļauj seksu baudīt ilgāk un tērējot mazāk fiziska spēka.

Dažādas intensitātes pieskārieni un glāsti vajadzīgi visu vecumu cilvēkiem, taču mūža otrā pusē mēs pavisam skaidri zinām, kādi glāsti mums vajadzīgi.

Tad īstenojiet šo iespēju. Glāstus vajag gan sievietēm, gan vīriešiem.

Kur sievietēm atrast vīrieti attiecībām? Ir dažādi iepazīšanās portāli, kas piedāvā ievietot sludinājumus. Lūdzu, lietojiet šīs iespējas – tās ir domātas visiem cilvēkiem, arī jums. Tikai no mums pašiem ir atkarīga mūsu jutekliskās un seksuālās dzīves kvalitāte un saturs.

Vecākai sievietei, lai veidotu attiecības ar jaunāku vīrieti, svarīgi būt pret viņu ar atvērtu, cieņpilnu un patiesi ieinteresētu attieksmi. Ir vīrieši, kuriem patīk vecākas sievietes, viņi vienkārši ir jāmeklē. Ja kāds saka, ka mūža otrā pusē vīriešu kļūst mazāk, jāapzinās, ka jums jau parasti ir vajadzīgs tikai viens vīrietis.

Vecmāmiņa iekāro vectētiņu

Rita Lasmane, seksa eksperte: “Ar seksu seniori var nodarboties tik ilgi, cik vien to ļauj veselība un cik kvēla ir gribēšana.” Foto: Paula Čurkste/LETA

Rita Lasmane, seksa eksperte: Ar seksu seniori var nodarboties tik ilgi, cik vien to ļauj veselība un cik kvēla ir gribēšana. Tam jānotiek tad, kad to vēlas sieviete. Tā tas ir paredzēts evolūcijā, viņa savu gribēšanu izrāda ar darbībām, uzvedību, žestiem, mīmiku…

Svarīgs ir rituāls, piemēram, ģimenē seksam var ieplānot kādu konkrētu dienu, kurai jau laikus gatavojies, noskaņojies – arī ar glāzi vīna.

Jaunība pagājusi, tagad jāpieņem, ka vairs neesam jauni un smuki, bet tikai smuki. Pie sava pastāvīgā partnera esam tā pieraduši, ka smadzenēs izveidojies konkrēts tēls. Vairs nevērtējam, kāda viņam uz vēdera tauku kārta, kādas viņai krunkas… Diemžēl daudzas sievietes atsakās no seksa vien tāpēc, ka nav pārliecinātas, vai vīrietim šķitīs iekārojamas. Te ļoti no svara partneru savstarpējā iejūtība un atbalsts.

Ja sieviete negūst orgasmu, pie tā vainīgs ir vīrietis. Nevajag imitēt, tēlot, ja neizdodas, jāliekas mierā. Arī kungi taču mēdz izlikties – skaļi elso, noraustās… Nu un kas, ka neizdevās! Galvenais – spēt runāt par to, ko seksā uzlabot, lai nākamās reizes būtu kvalitatīvākas. Nozīme ir arī tam, kas uzbudina. Vienam tas var būt sarkanvīns ar šokolādi, otram sarkanas augstpapēža kurpes ar spiciem purngaliem, trešajam atkailināti ceļgali…

Vecmāmiņa nolēmusi pavest vectētiņu, iegādājusies seksīgu apakšveļu un nostājusies viņam priekšā… Taču vectētiņam no tā – ne silts, ne auksts, jo viņu vienmēr uzbudinājis, piemēram, uz augšu uzrauts naktskrekls.

Ja vecmāmiņa būtu ievērojusi, ka vectētiņš pa kluso pornofilmās tīksminās par kādu citu apģērba gabalu, tad viņa būtu varējusi uzģērbt ko līdzīgu. Kuras pozas ieteicamas senioriem? Visas, kurās jūties vingri lokans, jo pozas paredzētas galvenokārt tam, lai sieviete sasniegtu orgasmu. Poza jau pati par sevi ne uzbudina, ne arī pilnīgo seksu.

Reāli stāsti

Indi pārvērst nektārā

Astrīda (65) no Siguldas: “Esmu šķirtene, materiāli patstāvīga, divi dēli – viens ārzemēs, otrs apprecējies Latvijā. Ar bijušo vīru uzturu draudzīgas attiecības, lai gan viņam ir draudzene.

Šis fakts neliedz mums ar viņu nodoties kaislīgam seksam, tas ir mūsu mazais noslēpums!

Dzimumaktā mums abiem tiešām ir tīkami, jo viens otru tajā esam iepazinuši līdz dziļumiem, un mūsu attiecībās šis aizliegtais auglis, ko tagad baudām, ir kā asais pipariņš. Vīru pavisam atpakaļ gan īsti negribu, jo divreiz iekāpt vienā upē nevar. Mierinu sevi, ka mēs bijām kopā viņa labākajos gados.”

Dāvanā – vibrators

Regīna (70) no Rīgas: “Vecumdienas nejaukas mēdz padarīt veselības problēmas. Manam vīram operēja prostatu, līdz ar to tā gribēšana ir mazinājusies. To izstāstīju savai draudzenei, kura ieteica man aiziet uz seksa veikalu iegādāties nepieciešamo mantiņu. Kaut kā neērti spert soli pāri šā veikala slieksnim, kur nu vēl kaut ko izvēlēties… Kā pārsteigumu Ziemassvētkos saņēmu šo rotaļlietu glītā iesaiņojumā, atklājās, ka draudzene bija lūgusi savai meitai man to nopirkt interneta veikalā!”

Striptīzs ap istabas slotu

Antons (72) no Balvu novada: “Man ir arī erotiski sapņi, un tie ir ļoti tīkami – bauda kā realitātē! Reiz redzēju ļoti īpatnu ainu, kāda svešiniece izģērbās manā priekšā un sāka dejot kaila ap slotas kātu. Saldā raganiņa! Būšu atklāts: šādi sapņi man palīdz arī reālajās seksuālajās attiecībās.”

Man vajag aktīvu vīrieti!

Daudzi, lai risinātu savas intīmās dzīves problēmas, ievieto sludinājumus atbilstošos portālos. Lūk, kāds tipisks piemērs.

“Pienākuši laiki, nezinu pat, kur var iepazīties. Nolēmu šajā portālā. Vēlos sastapt kungu, kurš arī vēlas iepazīties. Es – brīva sieviete (59). Tev jābūt nesmēķētājam un alkoholu lieto normas robežās. Dzīvoju viena, mazbērnu nav. Visi tālu ārzemēs. Ir mašīna. Patīk ceļot pa Latviju pašreizējās pandēmijas laikā. Gaidu vēstulītes ar foto. Jaunākiem par 50 gadiem neatbildēšu.”

Līdzīgi palīgā saucieni izskan bieži, jo diemžēl Latvijā sieviešu ir vairāk nekā vīriešu, turklāt liela daļa izklīduši pa dažādām valstīm.

Sekss pusmūža vecumā un arī krietni pēc tam nenoliedzami ir viens no mūsu sabiedrības lielākajiem tabu, īpaši mazpilsētās, kur cits citu pazīst un klačas izplatās kā sērga – zini, viņa bija sekstūrē Turcijā!

Vīrieši internetā lielākoties meklē gadījuma sakarus, nevis stabilas attiecības… Dominē ārišķīgs kautrīgums, lai gan būtībā katram ir tiesības un pienākums sargāt savu veselību, tostarp neapspiest seksuālās vajadzības – tas kaitē veselībai, var pat radīt psihiska rakstura problēmas.

No kurienes šī pārspīlētā kautrība? Lielākā daļa sabiedrības ir konservatīva, uzaugusi padomju laika dogmās, kur nebija vietas pat nerātnajai folklorai… Latvietis savā raksturā ir izteikti savrups, kautrīgs, un dau­dzi jau pat domās dzimumdziņu mēdz uzskatīt par ko neķītru… Bet, ja neko jaunu neizmēģināsi, tad arī paliksi viens vai viena un dzīvosi nepārtrauktā neapmierinātībā un aizvainojumā uz pasauli.