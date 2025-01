Foto: Ekrānuzņēmumi no “X” video/Rīgas Dome; LTV

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) šorīt plkst. 9 sasaukusi Iekšlietu ministrijas un atbildīgo dienestu sanāksmi, lai uzklausītu informāciju par ceturtdienas vakarā notikušajām Nīderlandes futbola kluba Amsterdamas “Ajax” radītajām nekārtībām Rīgas centrā. Jāpiebilst, ka Latvijas futbola klubs RFS Daugavas stadionā ar rezultātu 1:0 (0:0) uzvarēja slaveno Nīderlandes komandu.

Premjere sociālajos medijos informē, ka sanāksmē grib uzklausīt dienestu ziņojumus par situāciju Rīgā, kā arī par pasākumiem, kas tika veikti, lai ierobežotu radušās nekārtības un nodrošinātu sabiedrisko kārtību.

Piektdienas rītā esmu sasaukusi Iekšlietu ministrijas un atbildīgo dienestu sanāksmi, lai uzklausītu informāciju par ceturtdienas vakarā notikušajām viesu futbola komandas fanu nekārtībām Rīgas centrā.

Sanāksmē uzklausīšu dienestu ziņojumus par situāciju Rīgā, kā arī par… — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 24, 2025

Kā ziņojām, “Ajax” līdzjutēji ceturtdienas vakarā sarīkoja nekārtības Rīgas centrā un, iespējams, ar petardēm apskādēja Brīvības pieminekli, liecina aculiecinieku sociālajos tīklos rakstītais un ievietotie video. Cilvēki sociālajos tīklos ziņo, ka daudzi simti līdzjutēju pie Brīvības pieminekļa šovakar uzvedās huligāniski, šāva raķetes, kuras trāpījušas gan cilvēkiem, gan Brīvības piemineklim, nodarot tam kaitējumu.

Latvijas Televīzija (LTV) ziņoja, ka Nīderlandes kluba fanu vardarbīgā uzbrukumā cietis LTV žurnālists Dāvids Freidenfelds. Pēc žurnālista stāstītā, viņš pietuvojies tuvu nīderlandiešu kluba līdzjutējiem, viņam atņemts telefons, pēc tam viņš ticis spārdīts ar kājām. Tad uzbrucēji tomēr viņu atlaiduši, smagākas traumas žurnālistam negūstot. Pēc viņa teiktā, pie Brīvības pieminekļa un citur centrā it kā bija redzams gana daudz policijas ekipāžu, tomēr notiekošās nekārtības kārtības sargiem novērst neesot izdevies. Daudzi no huligāniem bijuši tērpti sejas maksās, lai nebūtu atpazīstami.

Tikmēr Valsts policijā aģentūrai LETA paziņoja, ka fani esot skaļi, bet būtisku incidentu neesot. “Saistībā ar situāciju pie Brīvības pieminekļa, tostarp ar žurnālistu – to noteikti neatstāsim bez uzraudzības, tiks vērtēta un pārbaudīta,” sola policija, “fani ir ļoti skaļi savā uzvedībā, bet līdz šim informācija par citiem incidentiem vai nekārtībām nav nedz fiksēta, nedz saņemta. Nav citu cietušu personu.” Fanu pūlis, kas virzījies no Brīvības pieminekļa uz stadionu, pēc policijas ziņām, sastāvējis no aptuveni 400-600 cilvēkiem, savukārt pārējie fani esot mierīgi un mazās grupās, bez īpašas uzmanības piesaistes ieradušies stadionā.

Nīderlandes futbola kluba Amsterdamas “Ajax” līdzjutēji dodas uz Daugavas stadionu. https://t.co/hddbu0B0Zd pic.twitter.com/wzHvrB8Vzq — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 23, 2025

Sociālie tīkli mutuļo

Tikmēr sociālajos tīklos, tostarp tērzēšanas platformā “X”, vērojams milzīgs sabiedrības sašutums par kārtējo neizdarību no valsts puses. Ielūkojamies diskusijās!

@EvikaSilina Ja piemineklis būs bojāts, ierosinu noņemt finansējumu @guntars_i vadītajai futbola federācijai un izmantot futbola finansējumu pieminekļa sakopšanai un atjaunošanai. Nebūs tā, ka lopi iztrakojas un aizbrauc, mēs savelkam jostas un maksājam par pieminekļa sakopšanu! https://t.co/tnshd5DPLX — Ilze (@Jenotsons) January 23, 2025

Galvenais, ka fani ienesīs barčikiem naudu. Tas nekas, ka sapisīs mums bišk pilsētu. 😇 https://t.co/mG0ir6VdG5 — Kaspars Škinčs (@kasparsskincs) January 23, 2025

Ja Latvijai būtu iekšlietu ministrs, nevis paši ziniet kas, šobrīd uz “Daugavas” stadionu Rīgā brauktu policijas specvienības un armijas vienības. Pēc futbola mača RFS – Ajax neviens viesu līdzjutējs neatstātu sektoru, kamēr neatrastu,kas ar petardēm šāva pa Brīvības pieminekli. — Krišjānis Kļaviņš (@kr_klavins) January 23, 2025

Ja Ajax fani nospārda un aplaupa Latvijas žurnālistu, bet policija neko nevar izdarīt, tad kāda velna pēc tā ir vajadzīga??? Atliek vien pirkt ieroci pašaizsardzībai. — Aigars Freimanis (@AigarsFr) January 23, 2025

Ajax fani dusmīgi soctīklos un aicina spēlētājus atvainoties un atmaksāt faniem izdevumus par ceļošanu uz Rīgu 🙂 ⚽️ pic.twitter.com/FTUBwivZfL — Miķelis Osis (@MikelisO) January 23, 2025

ajax fani. kad parādījās policists, tad gan vairs pa logu nesita pic.twitter.com/T7VY0iVcu5 — nory 🇺🇦 (@nomanamano) January 24, 2025

Rakstiet precīzāk – mēs uzslaucījām Brīvības pieminekļa pakāji, kad Ajax fani beidzot bija prom, lai viss neizskatās tik bezcerīgi, jo neko vairāk ne policija, ne amatpersonas nebija spējīgi darīt lietas labā. — Renate (@renatelz) January 23, 2025

Pa vidu neapmierinātībai ar futbola fanu uzvedību daudzi dalās sajūsmā par spēles rezultātu.

JĀJĀJĀJĀJĀĀĀ! RFS! RFS! RFS! ER EF ĒĒĒĒS! TAS PAR BRĪVĪBAS PIEMINEKĻA APGĀNĪŠANU, SMURGUĻI! AJAX IR NEKAS VAIRĀK, KĀ TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS! @RFSDaily pic.twitter.com/6w37UJZyZR — Ralfs Eilands (@RalfsEilands) January 23, 2025

Ajax fani ālējas ārpus laukuma.

Mūsu futbolisti ālējas laukumā. 1:0 RFS uzvar! — @Eisans (@Eisans) January 23, 2025

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, rīdziniekiem šī bija pirmā uzvara UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā. RFS ar pieciem punktiem septiņās spēlēs ieņem 30.vietu, bet “Ajax” ar desmit punktiem ir 16.pozīcijā. 36 pamatturnīra komandas aizvada mačus ar astoņām dažādām pretiniecēm, tiekoties ar divām katra no četriem groziem komandām. Šajā mačā fiksēts lielākais klātesošo skatītāju skaits Latvijas futbolā 21.gadsimtā – 10 233 skatītāju.