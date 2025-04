Foto – Shutterstock

Pēc gadalaika, kurā cilvēks dzimis, var noteikt, vai viņam būs liekais svars. Kuros mēnešos dzimušajiem risks ir vislielākais?







Izrādās, ka mūsu ķermeņa forma un tauku daudzums varētu būt cieši saistīts ar to, kādos laikapstākļos esam ieņemti, raksta izdevums “Daily Mail”.

Japānas Tohoku Universitātes Medicīnas skolas pētnieki analizējuši 683 cilvēku veselības datus un nonākuši pie aizraujoša secinājuma – cilvēkiem, kas ieņemti gada aukstākajos mēnešos, ir augstāka brūno taukaudu aktivitāte. Tas ir tauku veids, kas sadedzina kalorijas, lai ražotu siltumu.

Brūno taukauda aktivitāte ir būtiska, jo tā nozīmē lielāku enerģijas patēriņu, efektīvāku termoregulāciju un mazāku iekšējo orgānu aptaukošanos.

Rezultātā šiem cilvēkiem mēdz būt zemāks ķermeņa masas indekss (ĶMI) un mazāk tauku ap vēdera dobumu.

Pētījumā konstatēts, ka tas attiecas uz tiem, kuri ieņemti laikā no 17. oktobra līdz 15. aprīlim – periodā, kad ārā valda zemāka temperatūra un ir lielākas diennakts temperatūru svārstības.

Interesanti, ka pētnieki uzskata – šis “vielmaiņas kods” tiek ielikt jau pirms apaugļošanās, iespējams, galvenokārt tēva dēļ.

Aukstums var ietekmēt spermatozoīdus tā, ka bērns piedzimst ar efektīvāku vielmaiņu un spēju labāk tikt galā ar aukstumu.

Šāda teorija sakrīt ar iepriekšējiem pētījumiem, kas norāda – vecāku veselība un dzīvesveids pirms bērna ieņemšanas var atstāt ilgstošu ietekmi uz pēcnācēju attīstību.

Cilvēki, kas dzimuši rudenī (piemēram, septembrī, oktobrī vai novembrī), ieņemti laikā, kad ārā ir visaukstākais, proti, ziemas un agra pavasara mēnešos. Turpretī tiem, kas dzimuši aprīlī vai maijā, ieņemšana varētu būt notikusi karstajos jūlija un augusta mēnešos, kad šāda “aukstuma programma” netiek iedarbināta.

Pētījums publicēts žurnālā “Nature Metabolism”.

Šie atklājumi iegūst īpašu aktualitāti, ņemot vērā satraucošās aptaukošanās prognozes. Žurnālā “The Lancet” publicētie dati liecina, ka līdz 2050. gadam aptaukojušos bērnu un pieaugušo skaits strauji pieaugs visā pasaulē.

Piemēram, meiteņu vecumā no pieciem līdz 14 gadiem aptaukošanās izplatība pieaugs no 12 % (2021. gadā) līdz 18,4 %, bet zēniem – no 9,9 % līdz 15,5 %. Pieaugušu vīriešu un sieviešu vidū aptaukošanās rādītāji būs vēl augstāki.