Jēkabs Straume
Jēkabs Straume
Foto. LETA/Paula Čurkste

Sešciparu parāds un īpaša mīlestība pret “BMW”: ielūkojamies KNAB priekšnieka amatpersonas deklarācijā 0

Pievieno LA.LV
LETA
12:00, 7. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume pērn bezskaidrā uzkrājis 6366 eiro, savukārt par KNAB vadīšanu algā saņēmis 90 234 eiro.

Kokteilis
Janvāris – bērzs, jūlijs – ozols: noskaidro savu spēka koku, balstoties uz dzimšanas mēnesi
Visums izvēlējies savus favorītus! Astrologi nosauc 4 zodiaka zīmes, kurām rīt gaidāma īpaša veiksme
Kokteilis
FOTO. Nekad vēl tik daudz informācijas nav bijusi publiskota – kā slepenībā un nošķirtībā tiek audzināti Putina dēli 23
Lasīt citas ziņas

Tāpat viņam bijušas 103 870 eiro parādsaistības, liecina amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.

Straumem kopīpašumā ir dzīvoklis Tīnužos. Savukārt valdījumā ir 2016. gada izlaiduma automašīna “BMW 420I” un 2024. gada izlaiduma motocikls “BMW R 1300 GS”.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Trīs Latvijas slimnīcās pagājušā nedēļā KNAB veica kratīšanu – ārsts uzskata, ka tā ir moderna konkurences cīņa
RAKSTA REDAKTORS
“Ar šo papīru var noslaucīt pakaļu!” Ekskluzivitātes līgumi un krāpšana Latvijā: fotogrāfa rūgtā pieredze izgaismo darba devēju nekaunību
RAKSTA REDAKTORS
“Strādāju pilnu slodzi, bet izdzīvot nevaru!” 23 gadus veca sieviete atklāj, kādēļ jaunieši pamet Latviju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.