Sešciparu parāds un īpaša mīlestība pret “BMW”: ielūkojamies KNAB priekšnieka amatpersonas deklarācijā 0
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume pērn bezskaidrā uzkrājis 6366 eiro, savukārt par KNAB vadīšanu algā saņēmis 90 234 eiro.
Tāpat viņam bijušas 103 870 eiro parādsaistības, liecina amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Straumem kopīpašumā ir dzīvoklis Tīnužos. Savukārt valdījumā ir 2016. gada izlaiduma automašīna “BMW 420I” un 2024. gada izlaiduma motocikls “BMW R 1300 GS”.