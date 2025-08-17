#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Pēc tikšanās ar Putinu Tramps sazinājies ar Zelenski. Par ko viņi runāja? 0

LA.LV
11:41, 16. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savos sociālajos tīklos paziņojis, ka pēc ASV un Krievijas līderu tikšanās Aļaskā, viņš sazinājies ar Donaldu Trampu. Viņš norāda, ka vispirms viņš vienatnē vairāk nekā stundu runājis ar ASV prezidentu, taču vēlāk sarunā pievienojušies arī citi Eiropas līderi.

Kopumā saruna ilgusi vairāk nekā pusotru stundu, kurā piedalījies Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Francijas prezidents Emanuels Makrons, Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, NATO ģenerālsekretārs Marks Rite un Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leina.

“Ukraina atkārtoti apstiprina savu gatavību darīt visu iespējamo, lai panāktu mieru. Prezidents Tramps informēja mani par savu tikšanos ar Krievijas līderi un galvenajiem sarunas jautājumiem. Ir svarīgi, ka Amerikas ietekme ietekmē situācijas attīstību,” norāda Zelenskis.

Viņš piebilst, ka Ukraina atbalsta Trampa ierosinājumu par trīspusēju tikšanos ar Krieviju un ASV.

Zelenskis norāda, ka Tramps viņu uzaicinājis uz tikšanos Vašingtonā: “Pirmdien es tikšos ar prezidentu Trampu Vašingtonā, lai apspriestu visus sīkumus saistībā ar slepkavošanas un kara izbeigšanu. Esmu pateicīgs par uzaicinājumu.”

Viņš uzsver, ka ir svarīgi, ka eiropieši ir iesaistīti visos posmos, lai kopā ar Ameriku nodrošinātu uzticamas drošības garantijas: “Mēs apspriedām arī pozitīvas pazīmes no Amerikas puses attiecībā uz dalību Ukrainas drošības garantēšanā. Mēs turpinām saskaņot savas pozīcijas ar visiem partneriem. Es pateicos visiem, kas palīdz.”

Tēmas
