VIDEO. Kur atrast šādu darbinieku? Soctīklotāji sajūsmā par suni, kurš pats tīra sniegu 0
Vietnē “TikTok” publicēts video, kas daudziem lietotājiem sagādājis labu noskaņojumu. Tajā redzams vācu aitu suns, kurš zobos tur sniega lāpstu un ar lielu centību to stumda, radot iespaidu, ka pats “tīra” sniegu.
Neparastais skats ātri vien izpelnījies tūkstošiem skatījumu un jautru komentāru. Cilvēki ironizē par četrkājainā “strādnieka” prasmēm, rakstot: “Cik maksā?”, “Vācu kvalitāte!”, kā arī daloties personīgās atmiņās — “Man arī bija tāds suns, kurš tā darīja…”. Citi jokojot vaicā: “Kur atradāt šādu darbinieku?”