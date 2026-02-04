VIDEO. Nākamais krāpšanas līmenis: kazino pieķer sievieti, krāpjoties ar “rentgena” kontaktlēcām 0
Ķīnas Šaošaņas pilsētā kazino darbinieki pieķēruši sievieti, kura mēģinājusi krāpties madžongas spēles laikā, izmantojot īpašas augsto tehnoloģiju kontaktlēcas, kas nodēvētas par “rentgena redzes” lēcām.
Incidents noticis 23. janvārī, kad citi spēlētāji pamanījuši aizdomīgu sievietes uzvedību un nekavējoties izsaukuši apsardzi. Pārbaudes laikā atklājies, ka sieviete valkājusi speciālas kontaktlēcas, kas ļauj saskatīt iepriekš uz madžongas kauliņiem uzklātu fluorescējošu vielu.
Krāpšanas ierīce iegādāta tiešsaistē un maksājusi aptuveni 3000 juaņu (ap 380 eiro). Komplektā ietilpušas ne tikai lēcas, bet arī īpašs šķidrums, kas uz spēles kauliņiem atstāj gandrīz neredzamas, taču caur lēcām labi saskatāmas atzīmes.
Kad sieviete tika iztaujāta, viņa apsargus pārsteigusi ar visai ironisku atzīšanos: “Lai gan man bija rentgena redzes lēcas, es tāpat zaudēju.”
Vietējā policija uzsākusi izmeklēšanu par iespējamu krāpšanu azartspēlēs un konfiscējusi visu aizdomīgo aprīkojumu. Par to, kāds sods sievietei varētu draudēt, pagaidām netiek ziņots.
Madžonga Ķīnā ir ļoti populāra spēle, un krāpšanās gadījumi tajā tiek uztverti nopietni, jo azartspēļu regulējums valstī ir stingrs.