Kremlis gaida no ASV detalizētu informāciju par Saūda Arābijā nule notikušajām Savienoto Valstu un Ukrainas sarunām, trešdien apliecināja Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.

“Vakar, runājot ar presi, gan [ASV valsts sekretārs Marko] Rubio, gan [ASV prezidenta nacionālās drošības padomnieks Maiks] Volcs teica, ka pa dažādiem kanāliem viņi mums sniegs detalizētu informāciju par Džidā notikušo sarunu būtību,” sacīja Peskovs.

Pēc viņa teiktā, Kremlis tuvākajās dienās ir ieplānojis kontaktus ar ASV, kuru laikā Krievijas vadība cer saņemt pilnīgu informāciju.

Turklāt Peskovs piebilda, ka pagaidām starp Krieviju un ASV nav nekādu vienošanos par iespējamo Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa telefonsarunu.

No Vašingtonas nav saņemti nekādi pieprasījumi, norādīja Peskovs.

Vakar Saūda Arābijas pilsētā Džidā notika Ukrainas un ASV pārstāvju sarunas.

Sarunu gaitā Ukraina piekrita ASV priekšlikumam par 30 dienu pamieru, taču ar nosacījumu, ka Krievija pieņem un vienlaikus izpilda šo prasību.

Pēc sarunām Tramps paziņoja, ka plāno runāt ar Putinu.

