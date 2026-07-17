Pēteris Apinis: Testosterona pārbaudes ASV bruņotajos spēkos, ledus uz olām un globālas vīriešu rūpes par spermatozoīdiem 0
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets (US Defence Secretary Pete Hegseth) ir paziņojis, ka ASV militārpersonām, kas ir 30 gadus veci un vecāki, ikgadējo veselības pārbaužu ietvaros tiks obligātā kārtā veiktas testosterona līmeņa pārbaudes (visiem, kas jaunāki par 30 gadiem testosterona pārbaudes būs brīvprātīgas). Hegseta paziņojums sekoja pēc tam, kad ASV veselības ministrs Roberts F. Kenedijs jaunākais centās novērst šķēršļus, kas traucē medicīnas speciālistiem izrakstīt vīriešiem testosteronu. Pagājušajā mēnesī ASV Pārtikas un zāļu pārvalde pieprasīja no testosterona aizstājterapijas produktu marķējuma izņemt tekstu par drošību un efektivitāti, kā arī ierosināja atvieglot testosterona izrakstīšanas ierobežojumus.
Paziņojumu Hegsets veica vietnē X ar virsrakstu “High-T Department” (to vajadzētu nolasīt kā “augsta testosterona departaments”), un tur tad arī apstiprināja pārbaužu programmu karavīriem, lai nodrošinātu, ka viņiem ir atbilstošs testosterona līmenis, lai varētu darboties (karot) pēc iespējas labāk. Karavīriem ar zemu testosterona līmeni tiks piedāvāta brīvprātīga hormonu aizstājterapija.
Savā runā Hegsets paziņoja, ka testosterona deficīta novēršana nozīmē rūpes par veselību ilgtermiņā, ne tikai militārā dienesta laikā, bet arī ilgi pēc tam, kad militāristi būs novilkuši uniformu. Te nu atliek piebilst, ka ASV miltārajā dienestā, kā arī NATO sistēmā testosterona lietošana nemedicīniskos nolūkos, piemēram, mākslīgai muskuļu palielināšanai bez ārsta receptes ir stingri aizliegta.
Protams, kā jau Amerikā, šādi paziņojumi neiztiek bez lustēm – atradās žurnālisti un politiķes, kas atgādināja, ka arī sievietēm ir testosterons, un arī militārpersonām sievietēm tas būtu jāpārbauda, uz ko Hegsets nav radis atbildi. Piebilde – tiešām mazākos daudzumos testosterons ir sastopams sieviešu organismā, atbild par muskuļu masas uzturēšanu, enerģiju un seksuālo tieksmi. ASV armijā 20 % ir sievietes.
Tad nu nedaudz parunāsim par testosteronu. Pubertātes laikā testosterona līmenis zēniem paaugstinās. Šis hormons palīdz zēniem attīstīt muskuļu spēku un ķermeņa apmatojumu, kā arī ražot spermatozoīdus. Bet vecumā starp 30 līdz 40 gadiem vīriešiem testosterona līmenis sāk mazināties. Dažādi aprēķini liecina, ka zems testosterona līmenis vecuma grupā 40+ ir 40% vīriešu. Šiem vīriešiem var parādīties nomākts garastāvoklis, samazināta dzimumtieksme un muskuļu masas zudums.
Kas mazina testosterona līmeni asinīs? Pat nelielas devas alkohola (īpaši alus, kurā ir fitoestrogēni) pazemina testosterona ražošanu sēkliniekos. Plastmasa un endokrīnās sistēmas kavētājvielas (visvairāk – pesticīdi) imitē estrogēnus, kas negatīvi ietekmē vīriešu hormonālo fonu. Miega apnoje, vīriešiem naktī krācot un nevienmērīgi elpojot, pazemina testosteronu.
Ar asins analīzi var pārbaudīt testosterona līmeni un nozīmēt ārstēšanu. Hormonu aizstājterapija ļauj palielināt muskuļu masu, samazināt tauku uzkrāšanos, kā arī mazina depresijas risku. Laika gaitā hormonu aizstājterapija vīriešiem var palīdzēt uzlabot kaulu minerālo blīvumu. Savukārt jauniem vīriešiem testosterona lietošana var izraisīt neauglību, bet teorētiski var palielināt arī sirds un asinsvadu slimību risku. Ikdienā testosteronu bieži lieto kultūristi, kuri ar šī hormona palīdzību palielina muskuļu masu, bieži vien līdz galējībām.
Publikācijās zinātnieku viedokļi par testosterona lietošanu ir pretrunīgi. Saistība starp zemu hormona līmeni un dažādām problēmām netiek apstrīdēta, taču ir grūti saprast, vai tieši zems testosterona līmenis vai arī citi faktori konkrētajai personai radījuši depresiju, zemu libido un aptaukošanos. Tāpēc nav pietiekami daudz pierādījumu, cik droši medicīniskā testosterona lietošana šīs problēmas novērš.
Kā jau iepriekš minēju NATO joprojām ir spēkā aizliegums izmantot testosteronu nemedicīniskiem nolūkiem. Jautājums par testosterona lietošanu militārajā jomā ir niansēts un atšķiras atkarībā no tā, vai mēs runājam par medicīniski pamatotu aizstājterapiju vai par dopingošanu. NATO armijās testosterona vai citu anabolisko steroīdu lietošana bez ārsta receptes tiek uzskatīta par disciplinārpārkāpumu un var būt pamats atvaļināšanai no dienesta.
Un tomēr dažādu valstu militārajos dienestos, īpaši specvienībās, kur fiziskās prasības ir ekstremālas, ir sastopama neatļauta testosterona lietošana. Karavīri to izmanto, lai ātrāk palielinātu spēku, izturību un muskuļu masu, kā arī lai ātrāk atgūtos pēc milzīgām fiziskām slodzēm. Diemžēl šādās situācijās testosterona lietošana izraisa garastāvokļa svārstības, agresiju, paaugstina sirds un asinsvadu slimību risku un var izraisīt ilgtermiņa hormonālo nelīdzsvarotību.
Jādomā, ka testosteronu vai anaboliskos steroīdus Otrā pasaules kara laikā lietoja gan Vācijas, gan PSRS, gan ASV karavīri, tos nozīmēja kara ārsti, un nav pārliecības, ka militāristi paši par to tika godprātīgi informēti.
Mūsdienās paradigma – “vairāk testosterona = labāks karavīrs”, nestrādā, jo nekontrolēts testosterona līmenis var padarīt militāristus neprognozējamus un mazāk spējīgus ievērot pavēles vai saglabāt vēsu prātu.
Globāls trends – ledus uz olām un citas metodes spermatozoīdu veselībai
Pēdējos trijos gados globāli strauji pieaudzis to vīriešu skaits, kas pieprasa spermas analīzes un izsaka bažas par savu nākotnes auglību. Nav ne mazāko šaubu, ka itin drīz šai globālai tendencei sekos arī Latvijas vīrieši.
Reaģējot uz šo situāciju, veidojas ietekmētāju, influenceru un pārdodamo produktu nozare, kas gūst peļņu no šīs trauksmes. Visdažādākie uzturbagātinātāji, kas, iespējams, palielina spermatozoīdu skaitu un dzīvelīgumu (nekādu pierādījumu!), pārpilda interneta piedāvājumu.
Silīcija ielejas miljardieris Braiens Džonsons (savulaik pārdeva savu uzņēmumu “Braintree” kompānijai “PayPal” par aptuveni 800 miljoniem dolāru) apgalvo, ka viņam spermatozoīdu skaits ir četras reizes lielāks nekā vidējam amerikānim. Viņš kļuva slavens ar savu vēlmi dzīvot mūžīgi, ir veicis eksperimentus ar sevi, izmantojot pretrunīgi vērtētas metodes, mēģinot pagarināt savu dzīves ilgumu, bet ir arī paziņojis, ka viņam ir neārstējama autoimūna slimība. Džonsonam ir 6 miljoni sekotāju, viņš savā tīmekļa vietnē (nosaukumu nepublicēšu) pārdod uztura bagātinātājus. Tomēr pārliecinoši viņa paša un viņa sekotāju rindās nolasāmas rūpes par savu spermatozoīdu veselību, kad šie vīrieši katru dienu iet pirtī, bet tur pie sēkliniekiem tur ledus kompreses. Zināma taisnība tur ir – spermatozoīdiem nepieciešama par 2–3 grādiem zemāka temperatūra nekā pārējam ķermenim.
Globāli tīmeklis ir piedrazots ar influenceriem, kas māca vīriešiem paaugstināt spermatozoīdu skaitu un paaugstināt testosterona līmeni ar metodēm, kam nav nekāda zinātniska pamatojuma, piemēram, sarkanās gaismas terapiju, asins ziedošanu, plazmoferēzi un citas metodes lai izfiltrētu mikroplastmasu.
Vīriešu centieni paaugstināt testosterona līmeni un uzlabot spermas kvalitāti ir gan pamatoti, gan balstīti uz mārketinga radītiem mītiem. Centīšos īsumā pastāstīt par metodēm, kas ir uz pierādījumiem balstītas. Pirmā rūpe par spermatozoīdiem nozīmē miega kvalitāti un stresa mazināšanu. Lielākā daļa testosterona izdalās miega laikā. Vīriešiem, kas guļ mazāk par 5 stundām, testosterona līmenis samazinās par 10–15%. Otrais ieteikums būtu samazināt svaru. Taukaudi vēdera zonā ar aromatāzes palīdzību pārvērš testosteronu estrogēnā. Svara zaudēšana ir ātrākais veids, kā dabīgi celt testosteronu.
Pārāk cieša apakšveļa, bieža saunas apmeklēšana vai klēpjdatora turēšana uz augšstilbiem (uz sēkliniekiem jeb teiksim vienkāršāk – uz olām) pasliktina spermas kvalitāti.
No uzturvielām vīrieša veselībai vairāk vajadzīgs cinks, magnijs, D vitamīns un veselīgie tauki. Testosterons tiek ražots no holesterīna. Uzturs ar pārāk zemu tauku saturu samazina hormonu līmeni. Svarīgi uzturā iekļaut olīveļļu, avokado, riekstus un olas. Indijas žeņšeņs (Ashwagandha) ir pētījumos uzrādījis spēju paaugstināt testosteronu vīriešiem ar augstu stresa līmeni. Līdzīgi, bet mazākā mērā vīriešu libido un testosterona līmeni paaugstinot grieķu sierāboliņš, bet īslaicīgi – D-asparagīnskābe.
No fiziskajiem treniņiem testosterona līmeni paaugstina svaru cilāšana un lielo muskuļu grupu trenēšana.