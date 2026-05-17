Reproduktologi un andrologi uz jautājumu – kāpēc Latvijā nedzimst bērni, kāpēc Latvija izmirst, sāk atbildi ar bažām par spermas kvalitāti. Latvijas vīriešu spermas koncentrācija un spermatozoīdu skaits ir tik ļoti samazinājies, ka vīrieši vairs nespēj sievieti apaugļot. Šī raksta mērķis ir pastāstīt, ka ultraapstrādātā pārtika – čipsi, saldinātie dzērieni, rūpnieciski gatavotie pusfabrikāti, saldumi un ātrās uzkodas – vīrieša organismā iedarbojas kā efektīvs reproduktīvās sistēmas sabotieris. Šāda pārtika grauj vīrieša hormonālo fonu, iemidzina spermatozoīdus, samazina spermatozoīdu skaitu. Vai tikai ultraapstrādātā pārtika vainojama? Nē – problēma ir arī alkohola patēriņā, smēķēšanā, mazkustībā, stresā, bet pilnīgi droši varam apgalvot, ka ultraapstrādātā pārtika bendē spermatozoīdus un mazina testosterona daudzumu.
Iss atstāsts par spermatozoīdu ceļu uz olšunas apaugļošanu. Spermatozoīdam jāveic sarežģīts un pat naidīgs ceļš, lai apaugļotu olšūnu. Tad, kad viņš ticis ārā no vīrieša, spermatozoīdam (ļoti maza šūma) ir jāšķērso dzemdes kakls un dzemde, kopumā – 25 centimetri. Tikai nedaudz no spermas tiek cauri dzemdes kakla kanālam – no 100 miljoniem spermatozoīdu tikai 5 miljoni iztur šo pirmo barjeru. No tiem 5 miljoniem, kas izkļūst caur dzemdes kaklu, tikai 100 (simts) sasniedz olvadu, bet tikai 1 spermatozoīds apaugļo olšūnu. Spermatozoīdi darbojas kolonās un ir izpalīdzīgi – daļa ir gatava mirt lai viens no viņiem sasniegtu olšūnu. Pirmā spermatozoīdu kārta iziet caur dzemdes kaklu, nonāk dzemdē un tiek iznīcināta kā romiešu falanga. Es lāga nezinu, cik falangas iziet cauri, bet tad tas veiksminieks spermatozoīds atrodas citiem pa vidu, malējie deaktivizē sievietes imūnsistēmu un iet bojā. Tā nu simts vidējie nonāk galā – pie olšūnas vai vismaz tur, kur olšūnai teorētiski vajadzētu būt. Olvads savieno dzemdi ar peritoneja dobumu; ja caur olvadiem no dzemdes dobuma peritoneja dobumā nonāktu mikroorganismi, sāktos smags peritonīts. Tāpēc olvadiem priekšā ir gļotu aizsprosts, un šķiet, ka tas laiž cauri spermatozoīdus tikai vienu vai divas dienas mēnesī, proti, šajās dienās gļotu slānis ir plānāks. Par spermatozoīdu kā par unikālāko šūnu cilvēka organismā esmu rakstījis jau iepriekš, un rakstu var atrast šajā pašā portālā ar nosaukumu: “Vīriešu veselība un auglība, spermatozoīdi un testosterons”.
Spermas kvalitātes rādītāji – spermas koncentrācija, kopējais spermatozoīdu skaits un spermatozoīdu kustīgums pēdējo desmitgažu laikā ir samazinājušies ne tikai Latvijas, bet arī visas pasaules vīriešiem. Lielā metaanalīzē, kas aptvēra vairāk nekā 200 pētījumus, tika pierādīts, ka laika posmā no 1973. gada līdz 2018. gadam vīriešiem uz zemeslodas par aptuveni 50 % samazinājusies spermas koncentrācija, bet par 60% – spermatozoīdu skaits. Lai gan šie rādītāji nav sinonīmi vīriešu auglībai, to lejupslīde rada bažas, ka nākotnē apaugļošanos arvien biežāk noteiks medicīniskās apaugļošanas iespējas.
Mana šodienas raksta temats patiesībā nav vīriešu spermatozoīdi, bet vīriešu ēdmaņa, uztura paradumi, kas varētu būt viens no galvenajiem iemesliem – kāpēc vīriešu spermas kvalitāte ir dramatiski pazeminājusies. Zinātniskā valodā – ēdmaņas paradumi ir viens no mainīgajiem mainīgajiem, kas spermas kvalitātes kritumu ir veicinājuši.
Pasaules zinātnieku skatpunktā nonākuši ultraapstrādātie pārtikas produkti, kas ir rūpnieciski ražoti, sastāv galvenokārt no rafinētām vai sintētiskām sastāvdaļām, piemēram, ekstrahētiem taukiem, cukuriem, cietēm, proteīnu izolātiem un piedevām, kas paredzētas garšas, tekstūras vai glabāšanas laika uzlabošanai. Šajā kategorijā ietilpst fasēti ēdieni, uzkodas, brokastu pārslas, arī – ar cukuru saldināti dzērieni, kas dominē lielveikalu plauktos.
Kalorijām bagāts uzturs veicina pārmērīgu svara pieaugumu, tas, savukārt, izraisa vielmaiņas traucējumus, tajā skaitā spermatoģenēzes traucējumus. Iespējams, ka mūsdienu uztura specifiskām iezīmēm ir arī tieša bioloģiska ietekme uz reproduktīvo funkciju. Ir vairāki nopietni pētījumi un skaļi paziņojumi, kas definē, ka ultrapārstrādāts uzturs samazina vīriešu dzimumhormonus tieši – bioloģiski.
Vai ultraapstrādātie pārtikas produktu ietekme ir neatkarīga no kopējā kaloriju daudzuma, ir grūti noteikt, balstoties tikai uz novērojumu datiem. Cilvēki, kuri lieto vairāk ultraapstrādātos pārtikas produktus, daudzos aspektos atšķiras no tiem, kuri tos lieto mazāk, piemēram, viņi pārliecinoši lieto vairāk kalorijas, pārliecinoši mazāk sporto un nododas fiziskām aktivitātēm, kā arī pārliecinoši mazāk rūpējas par savu vispārējo veselības stāvokli.
Globāli veikti daudzi randomizēti pētījumi, kad salīdzinoši jauniem, relatīvi tieviem vīriešiem tiek nodrošināts uzturs, kas sastāv vai nu no ultraapstrādātiem, vai neapstrādātiem produktiem, ko patērēt mājās. Vārdu sakot – divas grupas vīriešu konkrētu laiku pārtiek no ultraapstrādātiem produktiem vai kvalitatīvu, nepārstrādātu pārtiku. Nepārstrādātā diēta bija balstīta uz pilnvērtīgiem produktiem, piemēram, olām, dārzeņiem, pupām, augļiem, zivīm un pilngraudu produktiem, savukārt ultra-pārstrādātā diēta lielākā mērā balstījās uz iepakotiem produktiem, piemēram, konditorejas izstrādājumiem, saldinātiem grauzdiņiem, čipsiem, konfektēm, šokolādes pienu un sviestmaizēm ar baltmaizi.
Ultrapārstrādātās diētas ēdāji dažu nedēļu vai mēnešu laikā strauji pieaudzēja ķermeņa svaru, ko galvenokārt veicināja tauku masa. Paralēli mainījās kardiometaboliskie rādītāji, tostarp kopējā holesterīna līmeņa paaugstināšanās, ZBL:ABL attiecību izmaiņas un paaugstinājās asinsspiediens. Pētījumi liecina par strauju vielmaiņas veselības pasliktināšanos, lietojot ultrapārstrādātu uzturu.
Reproduktīvās veselības rādītāji ultrapārstrādātās diētas ēdājiem pētījumā mainījās sliktajā virzienā. Pārmērīga kaloriju daudzuma apstākļos ultra-pārstrādāta uztura režīms veicināja folikulu stimulējošā hormona samazināšanos aptuveni par 0,5 IU/L, tas ir hormons, kurš ir nozīmīgākais spermatoģenēzes regulēšanā. Kopējais spermatozoīdu kustīgums arī samazinājās.
Te gan man jāteic, ka ultrapārstrādātās diētas ēdājiem lielākā daļa spermas rādītāju – spermas tilpums, spermatozoīdu koncentrācija un morfoloģija – būtiski nemainījās.
Tas, ko vēl var atrast pētījumos par vīriešiem – ultrapārstrādātās diētas ēdājiem ar sliktu spermas kvalitāti ir vērojums, ka ultraapstrādātos pārtikas produktus – iepakotu maizi un gaļu, konservētus ravioli vai čili, čipšus un krekerus ar zemesriekstu sviestu – vīrietis ēda ātrāk, visticamāk, to mīkstākās tekstūras dēļ, un tas, iespējams, veicina lielāku enerģijas uzņemšanu.
Ultraapstrādātiem pārtikas produktiem ir galvenā loma pārmērīgā enerģijas uzņemšanā un svara pieaugumā, un šķiet, ka ietekme uz vīriešu reproduktīvo veselību ir galvenokārt saistīta ar kaloriju uzņemšanu.
Mūsu rīcībā ir arī citi pētījumi, kas rāda, ka vīriešiem, kuru uzturā dominē ultraapstrādāts uzturs, spermatozoīdu koncentrācija ir par 25–30% zemāka nekā tiem, kuri ēd Vidusjūras tipa diētu. Augsts transtaukskābju un rafinētā cukura patēriņš padara spermatozoīdus laiskus. Tie nespēj efektīvi pārvietoties, kas ir kritiski olšūnas apaugļošanai – viņi vienkārši līdz olšūnai netiek. Bez tam ultraapstrādāts uzturs provocē DNS fragmentāciju spermatozoīdos. Rezultātā veidojas spermatozoīdi ar anomālu struktūru (piemēram, bojātām astēm vai galviņām), kas nespēj pildīt savu funkciju.
Bet nobeigumā pats būtiskākais – ultraapstrādātā pārtika tieši ietekmē vīrieša libido. Mēģināšu izskaidrot. Šī pārstrādātā pārtika izraisa strauju svara pieaugumu un viscerālo tauku (tauki visapkārt vēdera orgāniem) uzkrāšanos. Taukaudi ir aktīvs endokrīnais orgāns, kas satur fermentu aromatāzi. Aromatāze vīrieša testosteronu pārvērš sievišķajā hormonā – estrogēnos. Rezultātā testosterona līmenis krītas, mazinās libido, enerģija un muskuļu masa.
Problēma, kas parasti tiek apspriesta citā kontekstā, ir arī tajā, ka ultraapstrādātā pārtika gandrīz vienmēr tiek pakota plastikātā, kārbās vai plēvēs. Apstrādes un uzglabāšanas laikā pārtikā nonāk ksenoestrogēni (bisfenols A un ftalāti). Šīs vielas organismā imitē estrogēnu un bloķē androgēnu receptorus, jaucot sēklinieku darbību un bremzējot testosterona sintēzi. Vienkāršākais skaidrojums ir tāds – augstais cukura un rūpniecisko eļļu daudzums organismā rada brīvos radikāļus. Sēkliniekiem trūkst antioksidantu aizsardzības, kā rezultātā tiek bojātas Leidiga šūnas, kas ražo testosteronu.
Otrs patfizioloģiskais skaidrojums būtu, ka hroniski augsts cukura līmenis asinīs noved pie insulīna rezistences. Tas samazina dzimumhormonus saistošā globulīna līmeni, kas tālāk destabilizē brīvā testosterona daudzumu asinīs. Bez tam ultraapstrādātā pārtikā esošie emulgatori un mākslīgie saldinātāji iznīcina labās zarnu baktērijas. Mikrobioma veselības problēmas un disbioze tieši nomāc hipotalāma-hipofīzes-sēklinieku asi, kas veselā organismā dod komandas – ražot testosteronu un spermu.
Īsais kopsavilkums – vīrieši, lūdzu izvairieties no ultraapstrādātas pārtikas produktiem, jo šo ēdmaņu lietošanai ir sekas – “nestāvēs”, spermatozoīdi būs mazkustīgi un mazināsies to skaits, pietrūks testosterona. Neesmu pārliecināts, bet literatūrā tiek apgalvots, ka šo problēmu var vērst par labu. Vīrieša organisms spēj salīdzinoši ātri atjaunoties. Jauns spermatozoīdu attīstības cikls (spermatoģenēze) ilgst divus ar pusi mēnešus.
Ja vīrietis uz šiem diviem ar pusi, bet labāk uz trim mēnešiem pilnībā izslēdz no ikdienas uztura ultraapstrādāto pārtiku un aizstāj to ar pilnvērtīgiem produktiem, spermas kvalitātes rādītāji un testosterona līmenis var ievērojami uzlaboties, bet interese par seksu – atjaunoties. Es šim ieteikumam pievienotu vēl trīs – smēķēšana jāatmet tūlīt, alkohola patēriņš jāsamazina, bet sporta aktivitātes jāpalielina.